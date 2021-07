WERELDWIJDE OPSPORING EN AANHOUDING HOEFDRAAD

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, zei onlangs in een interview, dat de gewezen voortvluchtige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, nog in het bezit is van zijn nationaal Surinaams paspoort en daarmee zou hij nog kunnen reizen. Volgens Ramdin heeft de regering alleen zijn diplomatieke paspoort ingetrokken, maar het andere zou CBB moeten intrekken. Hoefdraad is tot nu toe niet officieel gesignaleerd in het buitenland. In de editie van 21 mei 2021, publiceerde de redactie van De West een artikel, met als kop: ‘Hoefdraad op Cuba’. In het artikel staat dat volgens bekomen informatie, de ex-minister van Financiën die door de justitie gezocht wordt in verband met een tegen hem lopend strafrechtelijk onderzoek, zich al geruime tijd op Cuba bevindt. Hoefdraad was reeds een dag na de inauguratie van president Santokhi, spoorloos verdwenen. Kort daarop meldde deze krant, dat Hoefdraad met enkele lijfwachten ontleend aan de Centrale Bank van Suriname en door hem betaald, gesignaleerd was in Berbice (Oost-Guyana). Hij zou daar tijdelijk zijn onderkomen hebben gezocht in een luxueus appartement. Te midden van de covid-pandemie en een gesloten grens met Guyana, werd Hoefdraad geholpen om met zijn gevolg Suriname te verlaten. Een oud-NDP-parlementariër zou Hoefdraad daarbij meer dan behulpzaam zijn geweest. Maanden achtereen bleef het onduidelijk waar Hoefdraad verbleef. Hij nam zelfs twee advocaten in de arm om hem te verdedigen en zijn onschuld te bewijzen. In stede zelf terug naar Suriname te komen en aan het onderzoek mee te werken, verkoos hij te vluchten met tot voor kort onbekende bestemming. Naar aanleiding van dit artikel heeft de regering de ambassadeur van Cuba op formele wijze aangeschreven over de kwestie van de voortvluchtige minister, maar die stelde, niet in Cuba te verblijven en niet op de hoogte te zijn van Hoefdraad zijn aanwezigheid op Cuba. De regering heeft ook via het ministerie van BIBIS gevraagd aan Cuba, of Hoefdraad op Cuba verblijft, maar tot op heden heeft de Cubaanse regering niet gereageerd op het schrijven. Vorige week werd officieel bekendgemaakt, dat Hoefdraad op de opsporingslijst van Interpol staat. Burgers gingen gelijk de opsporingslijst bekijken, maar zagen daar tot hun verbazing, dat Hoefdraad niet op de lijst voorkomt. De gewone burger heeft alleen toegang tot een openbare lijst en daar staat de naam Hoefdraad niet op. De signalering van Hoefdraad, valt onder de noemer ‘Red Notice’, en is gestuurd naar politiekorpsen wereldwijd, zodat zij uit kunnen kijken naar de voorvluchtige ex-minister. Zijn advocaten blijven zeggen dat hij onschuldig is, maar als dat zo is, zou hij gewoon voet op Surinaamse bodem kunnen zetten. Wij zijn van mening, dat hoe langer Hoefdraad wegblijft, hoe meer schuld hij bekent en hoe erger het wordt. De listing op Interpol, zal hopelijk leiden tot zijn aanhouding. Het wordt hoog tijd dat Hoefdraad zich voor de rechtbank verantwoordt voor de enorme financiële puinhoop die hij heeft achtergelaten.