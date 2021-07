Avondklok naar 21.00 uur per vandaag

Vanaf vandaag, zaterdag 24 juli worden de Covid-maatregelen bijgesteld, dit zegt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin tegenover De West. “De avondklok is verruimd naar 21.00 uur en het samenscholingsverbod is ook vanaf vandaag gesteld op tien (10) personen. De recreatieoorden en casino’s mogen weer open en scholen zullen examenkandidaten hun toets laten afnemen”, aldus Ramadhin.

Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, vooral bij het betreden van gesloten ruimten. De overheid benadrukt dat het nemen van de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID19-afstand nog steeds blijft gehandhaafd. Verder wordt het geadviseerd om regelmatig handen met zeep en water te wassen of gebruik te maken van een handsanitizer. De Covid-19 protocollen die ontwikkeld zijn door het Ministerie van Volksgezondheid blijven toepasselijke en het is alleen toegestaan om publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben die toezien op de naleving van de algemene maatregelen op de werkvloer.