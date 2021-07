VERHOOGDE KEURING IS VERWERPELIJKE BESLISSING

De verhogingen voor de autokeuring die de afgelopen week zijn afgekondigd, is voor verreweg de meeste mensen, de zoveelste onaangename verrassing. Onvoorstelbaar dat de overheid met een verhoging komt van 300 procent. Houdt men geen rekening meer met het volk? En dat men het voor elkaar krijgt met een verklaring te komen over de verruiming van het personeelsbestand van 3 naar 10 personen. Moet het volk ook deze mensen betalen? Was er geen personeelsstop ingelast? Terwijl vrienden en kennissen van het huidige kabinet worden verrijkt, wordt een ander deel van de samenleving met de dag armer gemaakt. Heeft iemand zich afgevraagd of een samenleving die niet in staat is te sparen, wel in staat kan zijn onvoorziene uitgaven te voldoen? Velen zijn niet eens in staat hun maandelijkse vaste lasten te betalen. Zelfs ambtenaren die de zogenaamde ‘djarusu toelage’ van SRD 1000 hebben gehad, voelen het meer dan ooit. Totaal geen verzachting, want alles wordt verhoogd met 200 procent en meer. Laat staan als je niet tot de ambtenarij behoort en het zonder verhoogd salaris moet doen. Dit besluit zal tot gevolg hebben dat de verkeersboetes zullen oplopen of gelegenheid voor corruptie ontstaat, omdat mensen niet in staat zullen zijn de hoge bedragen neer te tellen. Foei toch, regering! Is dit wat men beloofd had of wat men bedoelde met ‘’het komt goed’’? Hebben we gedacht aan de studenten die een auto van hun ouders hebben gehad, maar zelf in het onderhoud van het voertuig moeten voorzien? Juist iets als de keuring, die betrekking heeft op algemene verkeersveiligheid, had goedkoop moeten zijn. Morgen gaat de overheid klagen dat het aantal verkeersongevallen toeneemt, maar wat is jouw bijdrage als regering?