HBO-OPLEIDINGEN ONBETAALBAAR, NOB NOG TOEGANKELIJK?

Een hbo-opleiding kan de gemiddelde Surinamer zich niet meer permitteren. Wat vroeger nog in kwartalen betaald kon worden door ouders/studenten, kan nu zelfs niet meer in twee jaar. Het lijkt dus ook onmogelijk voor geslaagden om een middagopleiding te volgen, terwijl ze overdag een job hebben. Alleen de Anton de Kom Universiteit is nog enigszins betaalbaar. Op zich is die niet slecht, maar studenten zouden in staat moeten zijn zelf een keus te maken, zoals de generaties daarvoor het altijd hebben gedaan. Word ik nu een fulltime student, of ga ik werken en studeren? Hoe kun je leven in een land, waar studeren onbetaalbaar schijnt te zijn geworden.

De particuliere opleidingen zijn voor velen onbetaalbaar, zelfs voor de werkende klasse die een trapje hoger wenst te komen. Dat voor een collegejaar al rond of meer dan 2000 euro wordt gevraagd, kan totaal niet. Hoe verwacht men dat de samenleving zich gaat scholen? Hoe ontstaat er doorstroming binnen een bedrijf? Maar ook binnen de ambtenarij zal dit op een gegeven moment nare gevolgen hebben, want mensen blijven jaren op een post, simpelweg omdat zij zich niet hebben kunnen scholen of bijscholen. Dit zal tot gevolg hebben, dat er geen nieuwe groep kan doorstromen en er open plekken in de top ontstaan. Vroeg of laat zullen deze ingevuld worden door mensen die geen gedegen opleiding hebben. Maar doordat deze scholen slechts door een klein groepje elite personen zal worden bezocht, zullen ze straks hun deuren moeten sluiten, of zullen zij ook bij de overheid aankloppen voor subsidie. De minister van Onderwijs had allang met deze groep, die een belangrijke bedrage kan leveren aan de toekomst, om de tafel moeten gaan zitten. Deze scholen zullen de werkende klasse moeten accommoderen, maar dan met redelijke en betaalbare prijzen. Dit zorgt ervoor dat meer mensen zich kunnen scholen en dat is wat wij op dit moment als land hard nodig hebben. Tegenwoordig zitten we opgezadeld met mensen die geen kennis van hun werkzaamheden hebben. Of een oude generatie die maar niet vervangen kan worden, simpel omdat er geen geschikte en goedopgeleide opvolgers zijn.