Essed: ‘30 juli mogelijk laatste behandeling ter terechtzitting Bouterse’

De advocaat van de nabestaanden van de Decembermoorden, Hugo Essed, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat het oordeel van het Constitutioneel Hof Suriname over de Amnestiewet 2012, ‘’een goede stap is naar de bestraffing van de Decembermoorden’’. Volgens Essed is er met dit besluit, een einde gekomen aan de discussie dat een strafeis tegen de hoofverdachte Desiré Bouterse, niet mogelijk is. Het Constitutioneel Hof heeft donderdag bepaald, dat de Amnestiewet in strijd is met de Grondwet, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en met het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het besluit van het Constitutioneel Hof heeft verstrekkende gevolgen voor het 8 Decemberstrafproces.

Zo kan de verdediging van de verdachte, zich niet meer beroepen op het toetsen van de Amnestiewet. De raadsman van Bouterse, Irvin Kanhai, is van mening dat het oordeel van het Constitutioneel Hof, geen verschil zal uitmaken en dus geen invloed zal hebben op het strafproces. Essed: ‘’De tijd is aangebroken, dat de berechting en de bestraffing gaat plaatsvinden door de Krijgsraad. Mogelijk is de zitting van 30 juli ook de laatste behandeling ter terechtzitting. Bouterse zal de gelegenheid krijgen om het laatste woord te voeren. Maar als ik zo naar zijn verdediging luister, maakt het besluit van Constitutioneel Hof niet echt veel voor hem uit.”

Indien de verdachte en zijn verdediging nog steeds gebruikmaken van hun zwijgrecht, heeft het volgens Essed, geen zin om nog eens hoger beroep aan te tekenen. ‘’De verwachting is in ieder geval, dat de heer Bouterse dit jaar wederom veroordeeld zal worden in verzet. Ongeacht of er hoger beroep wordt aangetekend of niet, lijkt mij dat er wel gevangenneming zal worden gelast”, aldus Essed.