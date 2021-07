PRIJSVERHOGINGEN RESULTAAT VAN LENEN EN STELEN

Suriname heeft een monetair en een financieel probleem. Monetair vanwege de gekelderde waarde van de SRD in 2015 en omdat de dekking (goud en deviezen) van het volk geroofd is. Een monetair probleem betekent, dat de toekomst voor twee generaties verpest is. Een financieel probleem, vanwege een ontwrichte begroting, failliete staat, schulden in miljarden SRD en US-dollars, achterstallige aflossingen, junk bond credit rating, slechte naam in de financiële wereld, omdat we overal instituten belazerd hebben, en ook nog drie banken (LBB, CbvS en SPSB) beroofd zijn. Degenen die mede verantwoordelijk zijn voor de monetaire crises en die nu voor de rechter staan, moeten daarom allemaal minimaal 10 jaar straf krijgen voor wat ze twee generaties aan jeugdigen in dit land hebben aangedaan. Vijf jaar lang was ons leven een financiële leugen, omdat er werd geleend en gestolen. Het gevolg van dit criminele gedrag, is een enorme financiële chaos en een devaluatie van onze munt, de SRD, waardoor de prijzen vor alle goederen en diensten zijn verhoogd. De vorige regering kon alleen door lenen en stelen in de noden van het volk voorzien. Dat valt nu grandioos op ons hoofd, want onze USD- kasreserves waren gestolen, bankrekeningen en pensioenfondsen zijn leeggeroofd en bij Chotelal werden goederen nog steeds verkocht tegen een koers van 7,55 terwijl die allang veel hoger lag. Dit is gekoppeld aan de straf die wij thans doormaken en die moet gelijk zijn aan de tijd dat ze bezig waren ons kapot te maken. In de periode 2010-2020 is de Surinaamse economie totaal vernietigd, waardoor de wisselkoers van SRD 21 realiteit is geworden, omdat niemand wilde luisteren naar de economen van de VES en absoluut geen commentaar duldde van de monetaire economen. De paarselingen hebben het land naar de filistijnen geholpen. Dat is de realiteit, we moeten de zaken zeggen zoals ze zijn. Het Nationaal Leger en al zijn faciliteiten zijn sinds 1980, een speeltuin geweest van de Revo-mensen en later de NDP. En het was toen en is ook nu geen geheim meer, dat legerfunctionarissen een dikke vinger in de pap hadden bij drugszaken. De veroordelingen zijn er. Een paarse gast die in 2013 aan DEA-agenten wapens, paspoorten, drugs en lappen grond beloofde, zit nu in het gevang. Vanwaar zouden deze wapens komen? Uit de speeltuin van de NDP, de Memre Boekoe Kazerne? Maar de NDP heeft meerdere speeltuinen gehad. De Centrale Bank was de afgelopen 10 jaar een persoonlijke speeltuin van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Zelfs na zijn vertrek bij de moederbank in 2015, had hij de beschikking over alle faciliteiten, personeel en bewaking. Hij is na zijn aftreden in 2020, zelfs gevlucht uit Suriname met bewakers van de Centrale Bank. De informatie uit deze corruptiezaak leidt tot geen enkele andere conclusie. Maar als de Centrale Bank een speeltuin van Hoefdraad was, dan was de SPSB te vergelijken met Disneyland van de NDP. Naar onze mening een superspeeltuin. De lijst met namen van mensen die leningen namen en die later is verwijderd uit de boeken van die bank, spreekt boekdelen. Overigens is het het 8e wonder van de wereld dat de SPSB nog solvabel is na zoveel paarse plundering. De Surinaamse gemeenschap moet nog horen welke speeltuin de Landbouwbank, die plotseling is verdwenen, was. Terwijl de NDP van Suriname een voedselschuur zou maken, is de Landbouwbank verdwenen. Hoe zou een voedselschuur dan gefinancierd moeten worden?