ALTIJD HETZELFDE LIEDJE ZINGEN

Bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), kan eenieder terecht voor het opmaken van akten die deel uitmaken van belangrijke gebeurtenissen in zijn of haar leven, zoals geboorte, overlijden, huwelijken, erkenningen, adoptie en echtscheidingen, alsook voor het verkrijgen van belangrijke documenten, namelijk paspoorten, ID-kaarten, uittreksels, verklaringen en een inlichtingenstaat. In veel gevallen is het drie keer nadenken of het wel de juiste dag is om persoonlijke zaken bij CBB te gaan regelen. Alleen al het feit dat men soms veel te lang in een rij moet staan om bijvoorbeeld een identiteitskaart te maken, is zwaar enerverend. Keerpunt heeft de afgelopen week geconstateerd hoe personeel van het CBB te werk gaat en vindt het wel erg nonchalant en ongeordend. Bij CBB Combé bijvoorbeeld, daar worden er niet eens rijen met naamborden geplaatst, waar iemand zijn of haar ID kan maken of afhalen. Bij het CBB iets in orde laten maken, kan een tijdje duren. Het ministerie heeft er daarom aan gedacht zitbanken te plaatsen, alleen staan ze precies op een plek waar de zon schijnt, waardoor men er tussen 09.00 uur en 17.00 uur helaas geen gebruik van kan maken, omdat het extreem warm wordt. Ook de regen zal voor ongerief zorgen. Doordat er ook geen tent geplaatst is, zal het voor veel burgers een probleem worden om CBB te betreden, omdat ze de oversteek naar CBB moeten maken. Vervolgens heeft Keerpunt ook geconstateerd, dat men een trap op moet om zijn of haar persoonlijke zaken te regelen. Voor jongeren is dat geen probleem, maar heeft het ministerie wel aan de ouderen gedacht? Het is wel jammer dat er niet eens rekening gehouden wordt met de ouderen. Keerpunt heeft ook gezien, dat medewerkers vaak met hun mobiel bezig zijn in plaats van mensen te helpen. Wordt er geen rekening mee gehouden, dat klanten vaak lopende afspraken hebben en gewoon hun zaken snel in orde willen maken? De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, heeft gelijk na zijn aantreden in juli 2020 gezegd, dat hij de dienstverlening bij het CBB wil verbeteren. We zijn al een jaar verder en er is volgens Keerpunt, nog geen verandering gebracht in deze wantoestanden. In een tijd van moderne technologie waar alles digitaal zou moet kunnen gebeuren, zou dit probleem wel tot het verleden kunnen behoren. Anno 2021, hoopte de samenleving dat behalve de klantgerichtheid, ook de snelle en accurate service en bijvoorbeeld het digitaal kunnen aanvragen van diensten, gerealiseerd hadden kunnen worden. Het heeft er veel van dat bepaalde ministeries in Suriname, zich nog steeds niet aan de opgelopen reputatieschade storen.