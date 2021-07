SURINAME WEER OP SLOT BIJ DELTAVARIANT

De Deltvariant, een mutatie van het coronavirus, lijkt een besmettelijkere variant te zijn dan het oorspronkelijke coronavirus en is in bepaalde landen al dominant. Bij vrijwel elk virus komen er mutaties voor, dat gebeurt ook bij het griepvirus.

Een virus kopieert zichzelf namelijk erg snel, en soms gaat dat kopiëren fout. Die foutjes, dat zijn de mutaties. Veel mutaties hebben weinig effect en verdwijnen ook weer. Maar soms, zoals bijvoorbeeld bij de Deltavariant, zorgt een mutatie ervoor dat het virus besmettelijker is.

Het is een soort survival of the fittest, die mutatie wordt dan dominant en verdrukt de normale variant. De vaccins die veel mensen gehad hebben, zijn ontwikkeld met de oorspronkelijke variant als model. Het is dan nog maar de vraag of de vaccins een mutatie ook tegenhouden, of dat bijvoorbeeld de effectiviteit lager is. Waar vaccins voor ruim 90 procent beschermen tegen de oorspronkelijke variant, ligt dat bij de Deltavariant rond de 60 procent. Dat is ook het geval bij het AstraZeneca-vaccin, dat beschermt ook voor 60 procent tegen de Deltavariant. Zowel van Sinopharm als van AstraZeneca zijn twee doses nodig om beschermd te zijn. Mensen die één dosis hebben gehad, zijn nauwelijks beschermd, en hetzelfde geldt voor mensen die zijn genezen van corona. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zei onlangs dat als de Deltavariant in ons land komt, alles weer op slot zal gaan. Volgens Keerpunt heeft de minister dit niet gezegd om paniek te zaaien, maar vanwege het feit dat er nog niet voldoende mensen in onze samenleving volledig (twee doses) zijn gevaccineerd tegen COVID-19. De vaccinatiestatus van de bevolking is zeer belangrijk voor het besluit of het land weer in total lockdown zal moeten gaan. In India en Indonesië zijn de besmettingen volledig uit de hand gelopen, en zo een situatie willen wij hier absoluut niet hebben. De ziekenhuizen hebben het nu al moeilijk. Het aantal IC-bedden is dan wel uitgebreid, maar er is een tekort aan personeel. De minister heeft dan ook gesteld, dat als de besmettingen ineens weer toenemen, de maatregelen weer zullen worden verscherpt. De samenleving moet ook niet verwachten dat de regering op stel en sprong verder zal versoepelen. Niet alleen houdt ze nauwlettend in de gaten hoe het staat met de besmettingen in onze buurlanden (wat daar is, kan hier komen), maar ook wil ze voorkomen wat in Nederland gebeurd is, daar leidde het loslaten van bijna alle covid-maatregelen, tot een enorme stijging van het aantal besmettingen.