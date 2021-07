‘Als de president ministers moet vervangen, moet hij dat doen’

Morgen is het precies een jaar, dat de regering Santokhi aanzit. Parlementariër Mahinder Jogi heeft recentelijk verklaard, dat de president en de vicepresident zich enorm hebben ingezet om te kunnen gaan naar realisatie van datgene dat beloofd was, namelijk het land uit de crisis te halen. “Maar toch zijn er in het team van de president zwakke broeders. Er is geen regering nodig om te experimenteren, maar mensen die de procedures kennen en weten hoe die aangepakt moeten worden”, aldus de parlementariër.

Jogi is van mening dat na evaluatie, de president de ruimte moet krijgen om te kijken naar de zwakke schakels in zijn team en die sterker zal moeten maken, omdat een minister volgens Jogi, niet kan vertellen, dat er geen geld is en dat hij iets niet kan uitvoeren. “Als de president enkele ministers moet vervangen, dan moet hij dat doen. Als iedereen op dezelfde lijn was, hetzelfde concept en doel had, net als hoe de president zich inzet om het land tot ontwikkeling te brengen, waren we nu misschien een paar stappen verder”, aldus Jogi. Volgens Jogi, heeft de president zijn eigen verantwoordelijkheid en als hij de signalen van de samenleving opvangt dat zaken niet naar behoren gaan, dan ziet hij gelijk wie minder presteert of helemaal niet presteert.

Jogi vertelde voorts, dat er vorig week met de president over de winkelprijzen is gesproken, omdat het een geklaag is vanuit de samenleving.

Er moet gekeken worden naar de eerste levensbehoeften, het geven van pakketten aan mensen, is volgens Jogi geen oplossing. Er zal nagegaan moeten worden, hoe de regering samen ervoor kan zorgen, dat in alle winkels in het land een aantal basisproducten tegen een bepaalde prijs te vinden is. “Als aardappelen SRD 8,- kosten, moet die prijs overal in het land gehanteerd worden. Het is dan makkelijker om de controles uit te oefenen en door dit toe te passen, heeft de regering een open oor politiek”, stelde Jogi. Daarenboven haalde hij aan, dat de regering binnen de moeilijkheden en mogelijkheden, waarin en waarmee zij regeert de ruimte moet vinden om essentiële levensmiddelen betaalbaar te houden. “Als wij nou geld ergens moeten gaan lenen om het volk te voeden voor de komende vier jaren, dan zal dat moeten gebeuren. Gezien onze inkomsten, onze deviezen reserve, kunnen we als land ons deze mogelijkheid niet permitteren om alles zo los te gooien. De regering zal het volk moeten beschermen”, aldus Jogi.