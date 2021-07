Surinamers aangehouden op Aruba met ruim USD 185.000

Het Integraal Afpakteam Aruba, heeft woensdagavond op de Reina Beatrix internationale luchthaven van Aruba, vier Surinamers aangehouden. De groep had bijkans 185.000 US-dollar in haar bezit. De dinsdag gestrande vlucht van de SLM op Aruba, uitgevoerd door World Atlantic, vertrok woensdag vanwege een incident te laat. De vlucht kwam dinsdag uit Miami en had als eindbestemming Paramaribo. Bij het inchecken bleek dat vier passagiers die samen reisden, een groot geld bedrag bij zich hadden. De koffers moesten van boord worden gehaald. De Arubaanse media maakten bekend, dat de groep bestond uit vier volwassenen en een kind. Het is nog niet duidelijk hoe de passagiers met zo een groot bedrag uit Miami konden reizen. Het maximale bedrag dat elke passagier bij zich mag hebben zonder aangifte daarvan te doen, bedraagt euro 9.999,99. Van elk bedrag daarboven, moet aangifte gedaan worden bij de Douane. De vier Surinamers zouden vanuit Suriname euro’s vervoerd hebben naar Miami om deze daar in te wisselen voor USD. De politie van Aruba is momenteel bezig met een onderzoek naar de herkomst van het geld. Inmiddels heeft Waterkant.net bekendgemaakt dat van de vier personen die zijn aangehouden, een echtpaar met kind in vrijheid zijn gesteld. Het echtpaar heeft tegenover het medium verklaard, ten onrechte vastgehouden te zijn. Zij reisden ook niet samen met de twee andere Surinamers.