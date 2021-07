Suriname kan olie hotspot worden

Suriname, waar in 2020 verschillende ontdekkingen zijn gedaan, belooft volgens GlobalData, op de korte tot middellange termijn, een hotspot voor olieproductie te worden. Het energiegegevens- en analysebedrijf merkte op, dat blokexploitanten TotalEnergies en Apache Corp, in juni 2021 een contract hebben gegund voor een voorlopig front-end engineeringontwerp voor de productie van drijvende productie en opslag, waarbij de eerste productie naar verwachting al in 2025 zal beginnen.

Svetlana Doh, Upstream Oil&Gas Analyst bij GlobalData, merkt op: “De resultaten van de vier ontdekkingsputten die tot nu toe in Suriname zijn geboord, hebben uitstekende olie-eigenschappen laten zien, met een API variërend van 27° tot 37°. Type en vloeistofkwaliteit liggen dicht bij de lichtere olie die wordt geproduceerd in het Stabroek-blok in het naburige Guyana, waar putten hoge productiviteit kunnen bereiken van 11.000 vaten ruwe olie per dag (bd). Aangezien beide landen dezelfde geologische trend van het Guyana-Suriname-bekken delen, heeft Suriname een enorm potentieel om het succes van Guyana’s olie-exploratie te herhalen.” Met de Guyana-projecten als referentie, verwacht GlobalData dat Suriname een lage break-evenprijs van rond de USD 40 per bbl zal bereiken.

Doh vervolgt: “De verwachte lage break-evenprijs is nog steeds iets hoger dan in Guyana, waar sommige projecten zo laag zijn als USD 25 per bbl. Als de ontwikkelingsputten in Suriname echter een hoge productiviteit bevestigen (minstens 6.000 bd) en de vereiste infrastructuur wordt gebouwd, zal de break-evenprijs naar verwachting aanzienlijk lager zijn dan USD 40 per bbl”.

Verder verwacht GlobalData dat de initiële kapitaalinvestering voor een gemiddeld project in Suriname tussen USD 6 miljard en USD 8 miljard zou kunnen zijn, met winbare reserves tot ongeveer 600 miljoen vaten olie (mmbbl). Doh voegt toe: “Om een gemiddelde break-evenprijs met slechts USD 5 per bbl te laten dalen, moeten ofwel de initiële kapitaaluitgaven met zeker 20 procent worden verlaagd, of de bronproductiviteit moet 17 procent hoger zijn.”

In een bredere energiecontext is Suriname ook een goed voorbeeld van hoe olie- en gasexploratie in nieuwe offshoregebieden op het menu van grote bedrijven kan blijven staan. Doh legt uit: “Exploitanten zoals TotalEnergies hebben een zeer sterke strategie voor diversificatie van hun portfolio, die projecten voor hernieuwbare energie omvat, maar tegelijkertijd behouden ze koolwaterstofprojecten met een hoog rendement.

“Wat Suriname betreft, het land moet snel handelen om zoveel mogelijk investeringen aan te trekken en meer exploratie aan te moedigen, zodat potentiële hulpbronnen niet vastlopen, aangezien investeerders de voorkeur geven aan schonere energieontwikkelingen en steeds kritischer kijken dan olie- en gasprojecten.”

TotalEnergies en zijn partner Apache hebben vorig jaar drie ontdekkingen gedaan in de wateren voor de kust van Suriname Maka Central, Sapakara West en Kwaskwasi, respectievelijk in januari, april en juli 2020. In januari 2021 deden de twee bedrijven opnieuw een olie- en gasvondst, dit keer bij de Keskesi East-1-bron, gelegen in Blok 58 voor de kust van Suriname.

