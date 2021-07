‘Geen concreet bewijs tegen Kromosoeto, vrijspraak geëist’

De voorzetting van de strafzaak tegen de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, vond gisteren plaats. Zijn raadsmannen, Benito Pick en Richard Tjon A Joe, hielden hun pleidooi. Beiden eisen vrijspraak en stellen dat uit onderzoek is gebleken, dat Kromosoeto niet in beeld was bij de verkoop van de staatspanden. De advocaten benadrukken, dat ze zich niet terug kunnen vinden in de verklaring van het Openbaar Ministerie (OM).

De hoofdofficier van justitie, Cynthia Klein, stelde dat Kromosoeto het brein is achter de verkoop van de panden. Advocaat Tjon A Joe, was het hier niet mee eens en zei later tegen de pers: ‘’Je kunt niet vinden dat wanneer persoon A terecht staat, dan is die het brein. En wanneer B terecht staat, dat is die het. Dit kan niet, iemand moet de grondlegger zijn van het idee. Tenzij je kunt aantonen dat ze samen hebben gespannen en samen dat hebben bedacht. Echter is dit op geen enkele manier bewezen.” Het OM heeft volgens Tjon A Joe, inconsequent gewerkt.

Er is volgens hem, veel gehandeld naar wat andere mensen roepen in plaats van te kijken naar de feiten. ‘’Ik heb nog geen enkel concreet bewijs gezien in deze zaak”, stelde Tjon A Joe.

De tenlastelegging van deelname aan een criminele organisatie, is volgens de raadsmannen ongegrond, omdat het OM volgens hen niet kan aantonen dat hun cliënt deel uitmaakt van een criminele organisatie. Volgens beiden staat er nu maar één punt overeind, en dat is vrijspraak voor hun cliënt. ‘’Het OM heeft de grondslag van de tenlastelegging verlaten, en dat kan niet. En daar gaat maar één ding op: vrijspraak, aldus Tjon a Joe. Beiden stellen dat uit het onderzoek gebleken is, dat het OM geen bewijs kan leveren van hetgeen hun cliënt ten laste is gelegd. Pick verklaarde, dat in de dagvaarding ten laste is gelegd dat Kromosoeto gedurende een bepaalde periode in zijn hoedanigheid als publieke functionaris handelingen zou hebben verricht. Volgens Pick is dit niet mogelijk, omdat Kromosoeto in die periode met verlof was. Op 12 augustus zal het OM antwoord geven.