NVB wederom in actie:

‘Covid-gelden vanaf november en betaling mei ook nog niet uitbetaald’

De bus- en boothouders die diensten leveren voor het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB), zijn vanaf vandaag in actie. Iwan Woon, ondervoorzitter van de Organisatie voor Bus- en boothouders in Suriname (OBS), bevestigt dit in gesprek met De West. De bus- en boothouders hebben het werk vandaag lamgelegd, omdat de regering de covid-gelden vanaf november 2020 en de reguliere betaling over mei, nog steeds niet heeft doen toekomen aan de bus- en boothouders. Woon legt uit dat de staat eind juni de betaling zou moeten doen over mei, maar dat vandaag, dinsdag 13 juli, dit nog niet is gebeurd. Woon geeft ook aan dat enkele bushouders van het NVB, het verplegend personeel vervoeren van en naar het werk. “Bushouders die deze diensten leveren, zijn vanaf vorig jaar november nog niet uitbetaald voor de geleverde diensten. We zijn wekelijks bijna dagelijks in contact met het NVB en het ministerie. Van de directeur van het NVB vernemen we steeds dat alle stukken zijn opgemaakt en dat het ministerie van Financiën de gelden moet overmaken”, haalt Woon aan. Hij weet niet hoelang de actie zal duren, maar zegt dat de bus- en boothouders het werk pas zullen oppakken als de overheid de covid-gelden en de reguliere betaling over mei uitbetaalt.

door Priscilla Kia