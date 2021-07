Meer dan 3000 Sinopharm-vaccinaties verricht in het weekend

Meer dan 3000 personen zijn met het Sinopharm-vaccin gevaccineerd tijdens de soft launch van de vaccinatiecampagne in het Politie Opleidingscentrum (POC). Zaterdag waren het 515 personen en zondag betrof het een aantal van 2575 personen, dat het eerste vaccin van Sinopharm heeft gekregen. Dat is het hoogste aantal personen dat binnen een dag gevaccineerd is met een covid-vaccin. Op beide dagen zijn het overwegend Chinezen geweest die werden gevaccineerd. De officiële lancering is echter pas vandaag, maar wegens het werkschema van de mensen en andere omstandigheden, hebben velen ervoor gekozen zaterdag en zondag massaal naar het POC te gaan om het vaccin te ontvangen. Het Sinopharm-vaccin is wel voor eenieder bestemd die het wil nemen. Dat de lokale Chinese gemeenschap heeft gewacht op het Sinopharm-vaccin, heeft te maken met de ervaring die hun vrienden en familieleden in China hiermee hebben gehad. Sinopharm is dus bekend bij de Chinezen.

Vanuit China worden ze op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen voor wat Covid-19 betreft en Sinopharm heeft er een goede reputatie. Daarnaast hebben de Chinese verenigingen de behoefte geïnventariseerd en de Chinezen hier gemobiliseerd. Daardoor hebben zij zich in zo een grote concentratie, in één keer aangemeld. Het geheel was ook goed voorbereid; bij een groot deel waren de formulieren al gedeeltelijk ingevuld.

Het overgrote deel van de mensen, dat het Sinopharm vaccin is komen halen, is het Nederlands niet machtig. Ook Surinaams gaat wat stroef. De ruimte is zo ingedeeld, dat zij in een rij volgen waarna ze door een vertaler opgevangen worden. In de andere rijen staan andere inwoners van dit land van verschillende afkomst. Er zal voorlopig alleen in het POC met Sinopharm gevaccineerd worden. Zowel AstraZeneca en Sinopharm is goedgekeurd door de WHO. Mensen hebben nu meer keus. Vanaf volgende week, moet het vaccin uit China, op meerdere plekken beschikbaar zijn. De regering doet nogmaals een beroep op de gemeenschap, zich te laten vaccineren. Volgens haar is het heel belangrijk je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we langzaam aan weer het gewone leven kunnen hervatten.

In de afgelopen 24 uur zijn zeven personen gestorven aan een coronabesmetting. Het aantal overledenen aan Covid-19 en zijn varianten is gestegen naar 582. Voor deze maand zijn er al 58 burgers overleden. Er zijn momenteel 137 mensen in het hospitaal opgenomen, terwijl 37 patiënten op de Intensive Care Unit worden verpleegd. Verder zijn er 90 nieuwe besmettingen geregistreerd, het resultaat na 242 keer testen. 152 personen werden negatief getest. Momenteel zijn er 1143 geïnfecteerden in isolatie. Er zijn 64 mensen genezen verklaard. In totaal werden er 23.383 burgers positief getest en 19.344 anderen hersteld vanaf COVID-19 in maart vorig jaar in Suriname uitbrak.