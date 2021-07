VAN TRIKT MARIONET VAN HOEFDRAAD

OM EIST 12 JAAR

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen dinsdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaar en een geldboete van SRD 500.000 subsidiair of 18 maanden hechtenis geëist tegen de gewezen governor van de Cen-trale Bank, Robert van Trikt. Het OM heeft ook een gevangenisstraf geëist tegen de ex-directeur van Orion Assurance & Advisories N.V., Ashween Angnoe van 5 jaar en een geldboete van SRD 150.000 of een hechtenis van 12 maanden. Er is door de openbare aanklager tevens het verbeurd verklaren geëist van Orion Assurance & Advi-sories N.V., het bedrijf waar Angnoe de directeur was en Van Trikt aandeelhouder. Irvin Kanhai, raadsman van de ex-governor, zegt het niet eens te zijn met de strafeis van 12 jaar die gesteld is tegen Van Trikt. De raadsman blijft op het standpunt, dat zijn cliënten niet de hoofschuldige zijn. Volgens Kanhai zijn er zaken toegevoegd bij de bewijsmiddelen tegen zijn cliënten. Zo wordt er aldus Kanhai, nu beweerd dat zijn cliënten deelnamen aan een criminele organisatie. ‘’Dat stond niet in de eerste tenlastelegging. Toen werd Hoefdraad ook niet als medeverdachte ge-noemd. Er is een nieuw feit ten laste gelegd, want in de oorspronkelijke dagvaarding stond het er niet”, stelde Kan-hai. Hij heeft bezwaar aangetekend over de toevoeging in dagvaarding. Kanhai weet niet zeker of het OM ook op de strafeis van 12 jaar zou komen, indien niet beweerd was dat zijn cliënten deelnamen aan een criminele organisatie. ‘’Met de andere feiten die ten laste zijn gelegd, zou je ook op 12 jaar kunnen komen, maar dan zou je de bewijzen moeten leveren. En dat is tot nu niet bewezen.” Kanhai stelt dat er geen bewijzen tegen zijn cliënten zijn. Hij gaf aan dat Van Trikt en Angnoe wel enkele administratieve slordigheden hebben gemaakt, doch die zijn volgens Kan-hai niet van dien aard dat zoals het OM beweert, daardoor het imago van de Centrale Bank en het vertrouwen in pu-blieke functionarissen van financiële instellingen is ge-schaad. De moederbank is volgens Kanhai, niet benadeeld door het handelen van Van Trikt en Angnoe. Keerpunt denkt wél dat de moederbank is benadeeld, maar niet bewust door Van Trikt en Angnoe. Wij zijn van mening, dat de enige persoon die baat had bij de transacties en het overfactureren van de overheidspanden, Hoef-draad was, die vervolgens dat geld heeft ingezet om zijn werk verder te verzetten. Van alle verdachten die zijn op-gepakt in deze zaak, is Hoefdraad naar onze mening, de puppet-master geweest voor al deze verdachten. In dezen werd Van Trikt, zo intelligent als hij is, toch misbruikt als een marionet. Van Trikt had echt gedacht, dat Hoefdraad hem in bescherming zou nemen en dat had Faranaaz Hausil ook verwacht. Ten aanzien van de projecten die sa-men met Clairfield zijn afgesproken, is het nadeel van de Centrale Bank niet gebleken uit de rapportage van Kroll. In het rapport van Kroll, wordt namelijk gesteld, dat de projecten die zijn afgesloten met Clairfield, marktconfrom zijn. Keerpunt is inmiddels op de hoogte dat Kroll eigenlijk de zaak niet in zijn geheel kon beoordelen, want het adviesbureau kon niet beschikken over de rapporten waarin de deelopdrachten en contracten waren opgenomen. De op-drachten van Clairfield zijn in januari 2020 stopgezet door de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Clair-field, dat al een voorschot had ontvangen van de Centrale Bank, heeft de meeste opdrachten nooit uitgevoerd, maar wel de uren opgegeven die waren gemaakt voor de verschillende projecten die vielen onder Prodigy en Lagarde. De projecten van Clairfield waren gebaseerd op een fixed fee, en toen zij werden stopgezet door Hoefdraad, konden geen van de projecten worden afgerond noch opgeleverd. Van Trikt en Angnoe zijn in deze situatie beland, omdat Hoefdraad rond 12 januari 2020 een toespraak hield in De Nationale Assemblee, waarvan hij Van Trikt beschuldigde van dubieuze handelingen. Maar Van Trikt heeft op zijn beurt in de rechtszaal duidelijk aangehaald, dat de handelingen die door hem zijn gepleegd, allemaal gedaan werden met medeweten van Hoefdraad, en wel vanwege zijn ervaring als governor. Hoefdraad had bij zijn aantreden voorgesteld hem te begeleiden, aldus Van Trikt tijdens zijn verhoor. Volgens Van Trikt was er geen duidelijke taakomschrijving, hoe invulling te geven aan de functie van governor van de CBvS, en de aspecten met betrekking tot mo-netaire financiering waren onbekend bij hem op dat mo-ment. Hij zei verder, dat hij slachtoffer is geworden, omdat hij pas op een later tijdstip door had, dat men hem voor de gek hield en hij had nooit de bedoeling had de moederbank te benadelen. Keerpunt weet dat Hoefdraad na zijn vertrek als governor nog altijd een dikke vinger in de pap had, als het ging om beslissingen binnen de moederbank, daarom geloven wij stellig, dat Van Trikt onder druk werd gezet en ook geloofde dat hij in eerste instantie werd ‘be-geleid’ door Hoefdraad. Hoefdraad heeft naar aanleiding van de verklaring van de ex-governor, hem misleid. Deze stelling kunnen wij ook afleiden van de toenmalige governor Glenn Gersie, die een van de pionnen werd en misbruikt werd voor zaken, zoals het niet publiceren van de jaarrekeningen van de moederbank. Toen Gersie weigerde mee te werken aan de beoogde monetaire financiering, die mogelijk was volgens artikel 21 van de Bankwet, heeft Hoefdraad alles gedaan wat in zijn vermogen lag, om hem weg te werken. Keerpunt is van mening, dat Hoefdraad eigenlijk altijd de taak van ‘governor’ op zich nam achter de schermen, om-dat hij uiteindelijk toch de beslissingen nam en anders za-ken gewoon doordrukte. Tijdens het justitieel onderzoek is ook gebleken, waar er overeenkomsten zijn gesloten met Clairfield Benelux N.V. en/of Hans Buysse, dat de verantwoordelijken binnen de bank en ook Hoef-draad, zeker op de hoogte waren van deze samenwerking. Hoefdraad ontkende in het begin dat hij op de hoogte was van deze samenwerking met Clairfield.