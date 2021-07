INTERNATIONALE KWELLING

Velen raken boos en zwaar geïrriteerd door de gestegen brandstofprijzen naar SRD 15,- per liter. Hoe de prijs momenteel wordt berekend en hoe hoog de zogeheten governmenttake op een liter is, weten wij op dit moment niet.

Minister Achaibersingh van Financiën, heeft onlangs nog verklaard, dat de overheid de brandstofrekening nog voor een deel subsidieert, maar dat ze dat niet aanhoudend zal kunnen blijven doen als de wereldmarktprijs voor aardolie per barrel alsmaar blijft stijgen vanwege een grotere vraag dan het aanbod. De prijs voor een barrel aardolie is internationaal aan het stijgen als gevolg van productiereductie van de grote olieproducerende landen en de aanmerkelijk toegenomen vraag, nadat veel internationale economieën weer stijgingen vertonen door het terugdringen van de covid-pandemie. Heel wat bedrijvigheid komt weer op gang en de vraag naar brandstoffen neemt toe, terwijl de vraag niet onmiddellijk weer is verhoogd naar een voormalig niveau.

Maanden geleden was de prijs voor een barrel aardolie nog 50 US-dollar en die gaat nu in de richting van 80 US-dollar. Dat betekent dat de olieraffinaderijen wereldwijd ook meer gaan vragen voor hun gasoline, diesel, stookolie, kerosine, Aviation gas en andere petroleumderivaten. Suriname zal dus ook meer voor alle aardolieproducten moeten gaan betalen, en dat allemaal terwijl onze SRD in het afgelopen jaar is gedepricieerd in waarde. We moeten dus ook kijken naar de oorzaak van de ontwaarding van de SRD en hoe dat allemaal gekomen is. Die vraag moet aan het vorige regiem en aan Hoefdraad gesteld worden. Ons geld is gewoon in waarde gezakt van SRD 2.80,- voor de dollar in 2010 naar nu SRD 20,- voor dezelfde Amerikaanse dollar. Het is dan ook niet vreemd dat we veel meer moeten neertellen voor een liter diesel of gasoline. Laten we heel eerlijk zijn en toegeven dat, dit allemaal het gevolg is van het financieel en economisch wanbeleid dat door de NDP van Bouterse en haar ‘’superstar’ op Financiën is gevoerd.

Welke governors van de Centrale Bank worden thans als criminelen gezien?

Juist ja, Van Trikt en Hoefdraad. Ze hebben toch alle twee huisgehouden met de monetaire reserves op de moederbank en zelfs later de deviezen kasreserves en termijndeposito’s gestolen. Merkwaardig dat steeds die governors van de NDP moesten vluchten en er nu zelfs een in de bak zit. Goedschalk, Hoefdraad en Van Trikt. Om terug te komen op de huidige zwaar gestegen brandstofprijzen, moeten we eerst naar de oorzaak kijken en dan het gevolg. Wat veroorzaakt is, is een zwaar aangetaste SRD door wanbeleid van de vorige regering en dat heeft tot gevolg, dat we nu veel meer SRD moeten neertellen voor een liter brandstof en wat de zaak nu alleen maar erger maakt, is de stijgende prijs voor een barrel aardolie op de internationale markt. Die kan gerust gezien worden als een internationale kwelling.