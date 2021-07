Er is nog steeds sprake van prijsopdrijving bij veel supermarkten. Er zijn supermarkten die bewust aan prijsopdrijving doen en dat kan niet. Ons besteedbaar inkomen is al drastisch aangetast en nu met al die extra prijsverhogingen, zullen we onze buikriem strakker moeten aantrekken. Keerpunt hekelt daarom het feit, dat er nog steeds mensen zijn die misbruik maken van de economische crisis door de prijzen voor goederen en diensten, elke keer en vaak onnodig te verhogen. Wij wisten vooraf al dat we gezamenlijk door de zure appel heen zouden moeten bijten, maar de vraag blijft of het niet wat draaglijker kan worden gemaakt. Alles afwentelen op het arme volk dat het al moeilijk genoeg heeft, is niet goed. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), lanceerde in maart een nieuwe applicatie die burgers kunnen installeren op hun mobiel. De app kan gebruikt worden om prijzen van basisgoederen te controleren en om klachten over prijsopdrijving door te geven. Keerpunt vraagt zich af, of het systeem van klachten doorgeven, daadwerkelijk werkt bij de oneerlijke prijsverhogingen. Illegale handel en prijsopdrijving brengen namelijk elke economie in gevaar. We voelen de prijsstijgingen allemaal, gezien het feit dat elke consument veel minder te besteden heeft. Prijsopdrijving is een economisch delict en strafbaar bij wet. De overheid zal dit moeten toepassen. Er is reeds een aanzet gegeven tot het starten van verscherpte controles bij de winkeliers. Er zullen niet alleen in de districten, maar ook in Paramaribo reguliere werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, om dit probleem op te lossen. Tijdens de controlewerkzaamheden zullen zeker diverse overtredingen worden geconstateerd. De Economische Controle Dienst (ECD) moet de vergunninghouders ook erop blijven wijzen, dat elk product geprijsd dient te zijn en dat er bij de kassa, geen andere prijs voor het product gevraagd mag worden. Aan de ondernemers is reeds meegedeeld, dat als er bij de volgende controles, weer overtredingen worden geconstateerd, het ministerie over zal gaan tot het opleggen van sancties, want prijsopdrijving is een economisch delict en is bij wet strafbaar gesteld. Keerpunt doet een beroep op vooral de detailhandelaren de goederen te prijzen naar eerlijkheid en redelijkheid, zodat iedere burger weer een menswaardig bestaan kan hebben. De ECD zal daarom de prijscontroles stukken makkelijker en effectiever moeten maken door de officiële richtprijzen van essentiële goederen duidelijk zichtbaar in elke winkel aan te plakken en op hun website te posten.