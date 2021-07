DELTAVARIANT DICHTER BIJ DAN VERMOED

De meeste landen op deze planeet hebben momenteel de handen vol aan het bestrijden van het coronavirus. Het sociale leven van veel burgers is hierdoor zwaar benadeeld. Alles wat de klok slaat, is COVID-19. Intussen zitten wij al langer dan een jaar in deze pandemie en wij horen dagelijks dat mensen wereldwijd besmet raken met het coronavirus. In sommige landen sterven er zelfs duizenden per dag aan dit virus. De maand juli is pas begonnen en er werden in de eerste week al 23 doden als gevolg van COVID-19 genoteerd. Hoofdpijn, keelpijn en een loopneus. Mensen die geconfronteerd raken met deze symptomen, denken vaak dat ze te maken hebben met het griepvirus. Maar doordat nu ook de Britse alfavariant, de Zuid-Afrikaanse bètavariant, de Indiase deltavariant en de variant uit Manaus, gamma genaamd, rondwaren, is Keerpunt van mening, dat we extra voorzorgsmaatregelen moeten treffen.

Recentelijk hebben internationale gezondheidsautoriteiten gemeld, dat de deltavariant reeds in ons buurland Frans-Guyana is. Medici en zorgpersoneel die nauwelijks op adem komen van de desastreuze gevolgen van de gammavariant, geraken nu verontrust over de mogelijke nieuwe besmettingen die veroorzaakt kunnen worden door de deltavariant, die een gevaarlijke variant blijkt te zijn.

Voor 50 procent is de deltavariant al aanwezig in Nederland. Voor Keerpunt is het misschien zelf zo dat de variant al overgestoken is, omdat personenverkeer van en naar Frans-Guyana en Nederland naar Suriname, continu plaatsvindt. Doordat de deltavariant in onze buurlanden is, is het volgens gezondheidsdeskundigen verwachtbaar, dat we de deltavariant ook kunnen ontvangen. Volgens de epidemioloog Ingrid Krishnadath, is het COVID-19-virus wereldwijd zo explosief geweest, dat we in een snel tempo meerdere varianten hebben gekregen.

Varianten ontstaan, wanneer er heel veel COVID-19-besmettingen zijn die zich dan gaan vermenigvuldigen. Er zijn dagelijks veel besmettingen, dus we kunnen nieuwe varianten verwachten. Tot nu toe is de deltavariant de laatste die is vastgesteld, en wel de gevaarlijkste.

Keerpunt stelde eerder, dat het een kwestie van tijd is voordat de deltavariant ook in ons land is. De enige manier waardoor wij ons kunnen beschermen, is door ons te laten inenten met het covid-vaccin. Dit vaccin kan ons beschermen tegen de ernstige gevolgen van alle varianten, die tot nu toe zijn vastgesteld. Doordat we een beperkte zorgcapaciteit hebben, ons land financieel zwak is en we niet genoeg beschermingsmateriaal tegen COVID-19 hebben, moeten wij ons daarom zo snel mogelijk laten vaccineren.