Van Trikt instrueerde Soeknandan overmaking overheidspanden te doen

De strafzaak in het Tweede Kanton tegen Faranaaz Alibaks-Hausil, ex-directeur Legal, Compliance & International Affairs, werd vorige week voortgezet. Raadsman Murwin Dubois stelde in zijn pleidooi, dat met betrekking tot de transactie van de eerste en tweede trance van de panden, de gewezen governor Robert van Trikt in zijn verklaring bij de rechter-commissaris d.d. 9 september 2020, het volgende aangegeven: “Met de minister Hoefdraad en ook met de medewerkers en directie van de Bank, is er veel gesproken over het terugbrengen van de langlopende schuld van de Staat bij de CBvS en het verhogen van de inkomsten van CBvS. De bedoeling was om het schuldenplafond van de Staat omlaag te brengen. Hieruit volgden enkele ideeën. In dit kader is ook de ex-directeur van de SPSB, Ginmardo Kromosoeto, bij mij op kantoor geweest bij CBvS en ik heb uitgelegd wat mijn bedoeling was, namelijk het aflossen van de langlopende lening door de Staat bij de CBvS. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door middel van assets die verrekend kunnen worden.

Naar aanleiding hiervan heeft Kromosoeto een e-mail gestuurd naar mijn persoon en naar Hoefdraad, waarin hij ook ideeën gaf. Ik had mijn ideeën ook met Hoefdraad besproken en hij gaf aan, dat Kromosoeto ook enige betekenis hierin zou kunnen hebben. Nadat ik de e-mail van Kromosoeto ontving, heb ik deze direct ge-forward naar Hausil. Ik heb niet expliciet gezegd wat ze moest doen met de e-mail. Echter waren er heel veel sessies vooraf geweest, zodat zij als directie van de juridische afdeling kon begrijpen dat het de bedoeling was dat de panden zouden worden overgedragen aan de Bank. In dat kader is er dan ook conceptbrief van haar gegaan naar de minister en mijn persoon.”

De advocaten van Hausil hebben het conceptschrijven over de verrekening van deze langlopende schuld met betrekking tot de panden aangehaald in hun pleidooi. Hausil moest dit schrijven samenstellen, hetgeen zij ook heeft gedaan. Directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken, Maikel Soekhnandan, moest voor de verrekening een rekening openen, hetgeen hij ook gedaan heeft en na opdracht de overmaking van de middelen geautoriseerd heeft, dan wel mede geautoriseerd heeft. “Nu noch uit de verklaringen van Soeknandan, noch uit de verklaringen van Van Trikt blijkt, dat Hausil heeft meegewerkt aan de tot stand gekomen financiering, is het evenzeer de vraag uit welke feiten en omstandigheden de vervolging destilleert dat Hausil in nauwe en bewuste samenwerking handelingen heeft gepleegd om de financiering mogelijk te maken als Hausil enkel en alleen gewerkt heeft aan de opdracht om de langlopende lening te doen verrekenen, hetgeen blijkt uit de handeling die geresulteerd heeft in het conceptschrijven en de handeling van Soeknandan om de rekening te openen ten einde het doen verrekenen mogelijk te maken”, aldus Murwin Dubois, advocaat Hausil. Indien nu uit de onderzoeksresultaten onomstotelijk vaststaat, dat als gevolg van de verstrekte opdracht van de governor van de CBvS, Hausil diende te werken aan het doen verrekenen van de langlopende schuld die de Staat bij de CBvS heeft en dat alle door Hausil verrichte werkzaamheden betrekking hadden op schuldverrekening, is het dan ook meer dan evident dat de opzet van Hausil gericht was op het doen minderen van de langlopende schuld en was de opzet van Hausil dan ook niet gericht op het doen financieren van de Staat, wat ook blijkt uit de verklaringen van Soeknandan d.d. 22 juli 2020 en 4 augustus 2020, waarbij Soeknandan verklaarde: “Ik kreeg van het secretariaat van Van Trikt (toen governor) een brief, waarin in grote lijnen stond aangegeven, dat de Staat de panden aan de CBvS zou overdragen tegen een gezamenlijke waarde van euro 45 miljoen. Nadat ik de brief ontvangen had, ging ik ermee naar Van Trikt en vroeg hem wat de bedoeling daarvan was. Hij hield mij voor dat de tegenwaarde in SRD van het bedrag van euro 45 miljoen, moest worden overgemaakt op rekening van het ministerie van Financiën. Ik heb hierover een verregaande discussie gehad met Van Trikt, omdat ik van mening was dat de CBvS dit nooit eerder had gedaan en ik daar mijn twijfels over had. Hij hield mij voor dat het goed komt omdat hij verregaande afspraken heeft met de minister van Financiën (brief d.d. 26 juni 2019 waaruit blijkt dat op regeringsniveau gesproken is). Ik kreeg dan de opdracht dat de tegenwaarde van de middelen moesten worden overgeschreven op de rekening van het ministerie van Financiën. Ik heb de opdracht gegeven aan de afdeling Accounting om de middelen bij te schrijven, zoals door Van Trikt gevraagd.” Deze verklaring dient in nauw verband en samenhang te worden bekeken met de verklaringen van Van Trikt d.d. 31 juli 2020 en 13 augustus 2020 en 9 september 2020, welke verklaring van 9 september 2020 door de procureur-generaal in zijn requisitoir d.d. 4 februari 2020 is aangehaald en omschreven.

De door de vervolging aangehaalde en omschreven verklaringen, zoals afgelegd d.d. 31 juli 2020 en 13 augustus 2020 doen vaststellen “dat de bedoeling m.b.t. de panden was geweest om de langlopende lening uit 2015 van de Staat bij de CBvS, die geen dekking had, te verrekenen. Omdat er een betaling zou plaatsvinden heeft Soeknandan in diezelfde periode een rekening geopend in opdracht van Hoefdraad waarop het geld van de panden zou worden geboekt. Uiteindelijk heeft Hoefdraad besloten om het geld van de panden niet te gebruiken ter aflossing van de langlopende lening.”

De advocaten van Alibaks-Hausil, Murvin Dubois en Raoul Lobo, hebben vorige week elk hun pleidooi gehouden voor rechter Maytrie Kuldipsingh. Volgens Dubois, had zijn cliënt nimmer de intentie om de Centrale Bank te benadelen. De tweede raadsman van Hausil, Raoul Lobo, maakte de opmerking, dat er tijdens dit proces meerdere malen is gevraagd, waarom in het bijzonder Soeknandan niet net als Hausil is opgesloten. Deze vraag is na de verschillende belastende verklaringen ook gesteld door de media, maar de reputatie van Hausil was toen al beschadigd. Volgens de beide advocaten, is er geen case tegen Hausil, gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot de twee onlangs ontslagen directeuren van de CBvS: Maikel Soekhnandan (directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken) en William Orie (directeur Monetaire en Economische Aangelegenheden). ‘’Het Openbaar Ministerie (OM) had, de twee directeuren altijd op een voetstuk geplaatst en er waren zoveel redflags tegen hen. Ondanks al deze redflags konden zij vrijuit gaan en er werden nooit kritische vragen gesteld, noch door het OM, noch de politie’’, aldus Lobo. Volgens hem hebben Orie en Soeknandan alles gedaan om niet in het gevang te geraken. “Deze medeverdachten hebben er alle belang bij gehad om vrij als een vogel rond te vliegen”, zei Lobo die met name Soeknandan bedoelde, die allerlei bezwarende verklaringen heeft afgelegd tegen zijn cliënt en die zijn ook in het pleidooi opgesomd. De geloofwaardigheid over deze verklaringen liet toen volgens Lobo, te wensen over en nu de twee directeuren buiten functie zijn gesteld, is het plaatje volgens de jurist, ‘’compleet’’.