Horecapersoneel moet zich mogelijk laten vaccineren

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zou gisteren na een vergadering met de Raad van Ministers (RvM), tegenover de pers hebben verklaard, dat hij inderdaad merkt dat de horecasector in opstand komt tegen de covid-maatregelen. De sector heeft eerder aangegeven, dat de rek er totaal uit is. De minister gaf aan dat de kwestie ook in de RvM is besproken en dat de mogelijkheid zal worden bekeken deze groep tegemoet te komen.

Volgens de bewindsman zal vooral voor deze groep de vaccinatiecampagne van belang zijn, omdat horecapersoneel in aanraking komt met het groter publiek en dat kan, aldus de minister, zorgen voor een ‘super spreading’ onder de gemeenschap. “Maar ook voor het personeel kan het gevaarlijk zijn. Maar niet alleen het personeel zal zichzelf moeten beschermen, maar ook de bezoekers die gebruik gaan willen maken van de terrassen. Zij zullen op gegeven moment ook gevaccineerd moeten zijn”, zegt de minister.

Ramadhin benadrukt dat vaccinatie beschermt tegen COVID-19 en zegt dat hoe meer mensen zich laten vaccineren, des te eerder het normale leven weer kan beginnen. Dit betekent niet dat werkgevers hun personeel mogen dwingen zich te laten vaccineren. “Je kunt als werkgever hooguit motivatiesessies houden, waarbij je het personeel uitlegt wat het voordeel is van vaccinatie. Wat je ook kunt doen, is dat je je personeel bijvoorbeeld korting geeft op producten als ze zich laten vaccineren, maar dat je het loon inhoudt en ze (ongevaccineerden) met ontslag stuurt, is tegen de wet in en zal de werkgever zeker in problemen brengen”, aldus de minister. Hij zegt wel te begrijpen waarom grote bedrijven willen dat het personeel zich laat vaccineren. “Grote bakkerijen die moeten leveren aan de samenleving, kunnen zich het niet permitteren dat de productie helemaal plat ligt, dus vandaar dat ze de werknemers op het hart drukken te vaccineren”, gaf de bewindsman aan.

Volgens Ramadhin is slechts 7 procent van de gemeenschap volledig gevaccineerd. “We weten dat er nu een deltavariant bij onze buren is. Die zal waarschijnlijk ook in ons land komen, maar als je gevaccineerd bent, zul je er niets van merken. Ik doe daarom een beroep op de samenleving zich volledig te laten vaccineren”, aldus de bewindsman.