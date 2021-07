‘Geen overeenkomst getekend voor aankoop 33 voertuigen’

In de media werd onlangs een offerte gepubliceerd betreffende de aankoop van 33 voertuigen bestemd voor het Kabinet van de President. Velen spraken op sociale media hun afkeuring uit, waarbij men er vooral over viel, dat de prijzen opgenomen in de offerte, hoger zijn dan de marktprijzen voor soortgelijke voertuigen. De minister van Openbare Werken Riad Nurmohammed, verklaarde gisteren bij de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers, dat er geen enkel voertuig is gekocht.

De staat heeft daar nu ook geen geld voor, zei Nurmohamed. Er is wel een offerte van de voertuigen gevraagd, maar er is geen overeenkomst getekend. Volgens de minister, was er bij het aantreden van de huidige regering kenbaar gemaakt, dat Openbare Werken dringend nieuwe voertuigen moest aanschaffen. ‘’Wij hebben vanaf toen openbare aanbestedingen gehouden, maar ik durf uit het hoofd te zeggen, dat er tien tot vijftien aanbestedingen zijn gehouden voor voertuigen. Uit de aanbestedingen is niet eens één voertuig gekocht, omdat er geen geld op de begroting was. Er zijn nooit contracten getekend.’’ De minister zei dat er uit noodzaak wel enkele auto’s gehuurd zijn. ‘’Als ik niet kan beginnen, ga ik geen overeenkomst tekenen”, aldus Nurmohammed.