Haïtiaanse president in huis om het leven gebracht

Jovenel Moïse, de president van Haïti, die sinds februari 2017 aan de macht was, is in zijn huis omgekomen bij een schietpartij. Claude Joseph, de interim-premier van het land, heeft bekendgemaakt dat de residentie van de president in Port-Au-Prince, om 01:00 uur werd bestormd door niet-geïdentificeerde gewapende mannen, waarna de president werd doodgeschoten. Volgens Joseph ligt First Lady Martine Moïse in het ziekenhuis, omdat ze bij de aanval ook gewond is geraakt.

Moïses ambtsperiode verliep moeizaam nadat hij beschuldigd werd van corruptie. De oppositie van Haïti is van mening, dat de termijn van vijf jaar van Moïse op 7 februari 2021 had moeten eindigen, vijf jaar nadat de ex-president Martelly was afgetreden. Moïse hield echter vol, dat hij nog een jaar te dienen had, aangezien hij pas op 7 februari 2017 aantrad. De vertraging van een jaar werd ook goedgepraat door beschuldigingen van verkiezingsfraude, waardoor de uitslag van de verkiezingen van 2015 ook werd geannuleerd en nieuwe verkiezingen werden gehouden, die werden gewonnen door Moïse. Er waren eerder dit jaar enorme protesten in de hoofdstad Port-Au-Prince en andere steden, waarbij het ontslag van de president werd geëist.

“Het is een hatelijke, onmenselijke en barbaarse daad”, benadrukte de interim-premier Joseph.

Hij drong er bij de bevolking op aan klam te blijven. “De veiligheidssituatie in het land zal bewaakt worden door de Haïtiaanse Nationale Politie en de Haïtiaanse strijdkrachten. Alle maatregelen zullen genomen worden om de rust te bewaren en de natie te beschermen”, aldus de verklaring van Joseph.