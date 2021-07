Krishnadath: ‘Dagelijks veel besmettingen, nieuwe varianten verwachtbaar’

Momenteel zitten we in de derde COVID-19 golf, waar we geconstateerd hebben, dat de ziekenhuizen overvol zijn, veel mensen besmet zijn en komen te overlijden aan het COVID-19-virus. Epidemioloog Ingrid Krishnadath, heeft onlangs verklaard, dat het COVID-19-virus wereldwijd zo explosief is geweest, dat we in snel tempo meerdere varianten hebben gekregen. Varianten ontstaan wanneer er heel veel COVID-19-be-smettingen zijn die zich gaan vermenigvuldigen. “Er zijn dagelijks veel besmettingen, dus we kunnen nog steeds nieuwe varianten verwachten. Tot nu toe is de Delta-variant, de laatste die is vastgesteld, wel de gevaarlijkste”, aldus de epidemioloog.

Krishnadath vertelde, dat ons land te klein is om een variant te ontwikkelen, omdat onze bevolking klein is. Maar in landen als India, Engeland en Amerika waar mensen heel dicht op elkaar wonen, en waar er weinig wordt gedaan aan mitigatie, kunnen varianten volgens Krishnadath, binnen een korte tijd geëxposeerd worden. “De Delta-variant is een mutatie die niet op één maar op twee spikes gevarieerd is, waardoor ze gevaarlijker is”, benadrukte Krishnadath. Daarenboven haalde ze aan, dat door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) goedgekeurde vaccins, wel tegen de Deltavariant werken ter voorkoming van ernstige ziekten en dood.

Voor 50 procent is de Deltavariant al aanwezig in Nederland. Volgens Krishnadath is het voor ons dus een kwestie van tijd dat die hier ook is, omdat verschillende mensen het land binnenkomen. “Het is wel een variant die te verwachten is. De mensen die dus eerder ziek zijn geweest voornamelijk door de P1-variant, en van mening zijn, dat ze natuurlijke resistentie hebben opgebouwd, valt te betwijfelen of deze mensen genoeg bescherming hebben gekweekt tegen de Deltavariant”, aldus Krishnadath. Hoe later varianten ontwikkeld worden, hoe gevaarlijker ze volgens Krishnadath zijn. Volgens haar is de Gammavariant de vorm die het meest voorkomt in Suriname.

In vergelijking met de Gammavariant, is de Deltavariant gevaarlijker.

“Maar gelukkig hebben we nu vaccins, die ons bescherming kunnen bieden tegen de ernstige gevolgen van alle varianten, die we tot nu toe hebben vastgesteld”, aldus Krishnadath.