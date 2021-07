Brandstofprijs vanaf vandaag SRD 15 per liter

De regering heeft vandaag een nieuw systeem voor brandstoffen bij de pomp geïntroduceerd. Er worden voortaan maximumprijzen vastgesteld voor de periode van een maand. De maximumprijzen zijn voor alle oliebedrijven identiek. Echter, elke pomphouders is vrij om onder de maximumprijs te verkopen. Samen met de nieuwe maximumprijzen wordt ook een nieuw subsidiesysteem geïntroduceerd in de vorm van een subsidiekorting. Deze bedraagt initieel SRD 3,50 per liter. De subsidie geldt niet voor gasoline met additieven.

De maximum pompprijzen die vandaag ingegaan zijn gelden voor alle oliemaatschappijen: Voor diesel SRD 15 per liter. Gasoline zonder additieven SRD 15 per liter en Gasoline met additieven SRD 19,15 per liter.

De maximumprijs voor de komende maand hangt af van de gemiddelde internationale olieprijs van de voorafgaande maand. Fluctuaties in de internationale prijs werken hierdoor geleidelijk door in de maximumpompprijs.

De internationale prijs bevindt zich thans op het hoogste niveau van de afgelopen vier jaar. Het is ook de verwachting dat deze de komende maanden door zal blijven stijgen.

Voor de prijsvaststelling wordt de gemiddelde vrije wisselkoers van de afgelopen maand gebruikt. Opgemerkt wordt volgens de overheid dat de koers sinds het loslaten, een zeer stabiele trend vertoont.