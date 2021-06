SLM IS EEN PUINHOOP

Het is nu ruim een week geleden dat de SLM haar laatste vliegtuig heeft verloren, een andere terugvordering in Miami van een B737-700 (Air Castle), de vorige was medio april, ook een B737-700 (DAE), en in februari keerde SLM zijn B777-200ER aan Boeing. Al 5 jaar wordt de SLM gewaarschuwd voor haar ondergang. Maar in plaats van stappen te ondernemen die leiden tot het gezond maken van de SLM, zorgde de grootste aandeelhouder (de Staat) voor verdere vernietiging van het bedrijf. De realiteit is nu, dat ze geen eigen vliegtuig heeft en dus geen vloot meer, USD 102 miljoen aan schulden en jammer genoeg is niemand, en dus geen enkel bedrijf, meer geïnteresseerd om een ​​vliegtuig aan haar te leasen, omdat zij gewoon drie lessors kwaad heeft gemaakt en de nieuwe CEO van de SLM, kan tot op heden geen behoorlijk plan presenteren aan de media om te tonen, hoe zij uit deze misère zal geraken. Indien het de SLM lukt om toch nog een vliegtuig te leasen, dan zal het naar verwachting 3-4 maanden duren alvorens zij überhaupt de kist in het PZ-register kan plaatsen. Nu iedereen weet dat SLM op de knieën is geraakt zonder geld, GEEN vliegtuig heeft en GEEN toekomstplan kan tonen, moet elke schuldeiser zich zorgen maken: van luchthavens, grondafhandelaars, brandstofleveranciers tot passagiers die vluchten met de SLM hebben geboekt. Dit is het begin van het einde, de dodelijke spiraal waar de SLM in is beland, iedereen wil eerst betaald worden, alvorens de SLM weer kan vliegen. Deze schuldeisers gaan vervolgens ook cash-betalingen eisen van de SLM, want zij heeft nu ook bewezen, dat haar kredietwaardigheid niet goed is. Nu al vragen veel werknemers zich af, hoe ze zullen worden uitbetaald als ze hun baan vroegtijdig verliezen. Ook SLM-klanten die boekingen hebben en reeds betaald hebben voor hun komende vlucht, zullen zich vermoedelijk moeten aansluiten bij de lange rij schuldeisers, die misschien nooit zullen worden betaald. De luchtvaartmaatschappij is al jaren een janboel. Vier jaar geleden had zij al USD 30 miljoen aan schulden. Dat wil zeggen, dat de SLM in vier jaar tijd, USD 72 miljoen aan schulden heeft opgebouwd. Weet iemand waar het geld is gebleven? De oorzaak van de achteruitgang van onze national carrier, heeft alles te maken met de gebruikelijke politieke bemoeienis binnen de bedrijfsvoering. Keerpunt weet al jaren, dat de leiding van de SLM altijd werd gemanipuleerd vanuit de politiek en het runnen van de luchtvaartmaatschappij werd ook aanhoudend overgelaten aan politiek aangestelden tot op het niveau van de Raad van Commissarissen, was dat het geval. En juist daarom, is vrijwel alles fout gegaan.