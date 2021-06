ARROGANTIE SPB LOOPT DE SPUITGATEN UIT!

De bestuursleden van de Surinaamse Politie Bond (SPB), hebben zich wederom van hun arrogante kant laten zien. Hun overmoedig en arrogant gedrag kwam wederom naar voren, toen de aanval werd geopend op een collega-journalist tijdens een persconferentie. Bigi sma bo taki: Te yu no lob gi odi, no bouw yu oso a see pasi. Indien de leden van het bestuur niet tegen kritiek kunnen, hadden ze nooit de functie moeten accepteren. De journalist is nog altijd vrij in zijn werk, zoals geen enkel politieambtenaar verhinderd mag worden in het uitvoeren van zijn beroep. Bovendien is een artikel geschreven door een journalist, geen persoonlijke aanval vanwege de journalist zelf, maar betreft het informatie verkregen van ontevreden leden. Met andere woorden: ‘Unu in oso sma e poti unu doti a strati’.

Het siert een politieman nog minder een aanval te openen op een journalist via sociale media. Of om de man erop te wijzen, dat het artikel niet correct is geschreven. Iemand afkomstig uit een gedisciplineerde organisatie, kiest altijd het pad van overleg. Het ziet er steeds meer naar uit, dat het bestuur met nog een stelletje volgelingen, derden via sociale media wenst te bekritiseren als zijnde. Het is onvoorstelbaar dat deze gasten tot op heden, niet op het matje zijn geroepen door hun werkgever. Kritiek op sociale media mag, maar kritiek op een wijze die niet past bij een politieagent en nog meer de bestuursleden van de bond, kan totaal niet door de beugel. En dan nog erbij dat men gauw geneigd is te gaan op de politieke toer! Is dit het werk van de bond? Dus de bond slepen in zaken die met de politiek te maken hebben, is dat een normale zaak? Deze mannen dienen door de media op de vingers getikt te worden. Niets van hen moet nog worden belicht. Wij van de media, tolereren geen maffiagedrag en zeker geen arrogantie tegen hardwerkende collega’s zonder een dubbele agenda.