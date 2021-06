Jogi: ‘Verpanden olievondsten geen oplossing voor crisis’

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft onlangs het voorstel gedaan, om een deel van de olievondsten te ‘verpanden’. Volgens de vicepresident, zal dit voor enige verlichting zorgen in de huidige situatie. In een videobericht liet Brunswijk weten, dat het niet door de beugel kan dat het land olie heeft, maar het volk pinaart. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt tegenover een lokaal medium, dat er veel haken en ogen zitten aan het voorstel van de vicepresident. ‘’Het is niet zo gemakkelijk’’, zegt Jogi. Er is bijvoorbeeld nog geen exacte aanduiding hoeveel winbare olie er in elke put zit, ook is nog niet duidelijk om welke hoeveelheid olie het precies gaat. ‘’Zolang deze zaken niet in kannen en kruiken zijn, kan het land niet met olievondsten op de markt komen’’, zegt Jogi. ‘’Ook al zou er nu een bod gedaan worden, de persoon gaat eerst willen weten waarvoor hij betaalt. Op basis daarvan moet er een prijs berekend worden, maar dat kan nu niet, omdat het nog niet is bewezen is wat de hoeveelheid van de gevonden olie is”, zegt Jogi. Een andere reden waarom de vondsten volgens hem niet verpand mogen worden, is dat Staatsolie contracten met multinationals heeft lopen.

Jogi zegt, dat deze contracten niet zomaar verbroken mogen worden, omdat het om grote bedragen zou gaan die geïnvesteerd zijn om op zoek te gaan naar olie. ‘’Deze mensen willen hun verwachtingen en inkomsten veilig stellen.”

Er moet volgens Jogi eerst onderzocht worden, wat de hoeveelheid en opbrengsten zouden kunnen zijn. ‘’Een heleboel zou in orde gemaakt moeten worden. Het is niet zo simpel als de vicepresident zegt”, aldus Jogi. Hij zegt dat Staatsolie en niet de vicepresident, zou moeten aangeven of het een goed idee is om een van de olieputten te verpanden. ‘’Wanneer Staatsolie een besluit heeft genomen van wat zij wel kan en wat niet, gaat ze de regering informeren. Op basis van de informatie die de regering zal krijgen, zal zij bepalen wat de te nemen stappen zullen zijn.”

Jogi verklaart, dat het nu nog prematuur is om aan te geven wat wij met de vondsten gaan doen. Het is volgens Jogi wel begrijpelijk om dit idee te opperen, gezien het land in een enorme crisis zit, maar het is niet zo eenvoudig om over te gaan tot het verpanden van onze olievondsten. ‘’Het verpanden van de olie-inkomsten is geen oplossing voor de heersende crisis. We moeten andere opties zoeken en daarom is de regering aan het onderhandelen met het IMF”, aldus Jogi.