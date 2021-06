Pompprijs kan ook stijgen in Suriname

‘Olieprijs naar USD 100 dollar per vat’

De prijs voor een vat Brent-olie stijgt naar 76 US-dollar per vat en bereikt het hoogste punt sinds eind 2018. Ook de WTI Crude Oil (VS)) staat met 74,07 dollar per vat op het hoogste niveau sinds oktober 2018. Een rapport van het American Petroleum Institute meldde, dat de ruwe olievoorraden met meer dan de verwachte 7,2 miljoen vaten zijn gedaald. Noordzee-olie (Brent) is dit jaar met meer dan 45 procent in prijs gestegen, ondersteund door productiebeperkingen door de organisatie van olie-exporterende landen (OPEC). Tegelijk neemt de vraag een hogere vlucht nu coronaregels versoepelen en het vliegverkeer weer toeneemt.

Deze ontwikkeling zal volgens deskundigen ervoor zorgen, dat de prijs bij de pomp ook in ons land weer zal stijgen.

In de Verenigde Staten (VS), rukken oliebedrijven als Occidental Petroleum OXY-0,34%, Devon Energy DVN-1,24% en Marathon Oil MPC0,29% stevig op. In Europa surfen Shell RDSA-0,41% en BP BP-0,48% mee. Naar verluidt, kan de olieprijs gaan stijgen naar 100 dollar per vat, nu de vraag naar olie sterk aantrekt door het economisch herstel van de covid-crisis. De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek, dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Uit de EIA data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 18 juni, zijn gedaald met 7,6 miljoen vaten tot 459,1 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 2,9 miljoen vaten tot 240,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen met 1,8 miljoen vaten op tot 137,9 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 92,6 naar 92,2 procent. Het American Petroleum Institute, rapporteerde dinsdag laat al een daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden van 7,2 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden stegen met 959.000 vaten en de destillaatvoorraden met 992.000 toenamen. Beursgenoteerde bedrijven die olie en gas produceren, liggen dit jaar op koers om een vrije kasstroom te genereren van 348 miljard dollar, raamde Rystad Energy. Gecorrigeerd voor inflatie, zou dat het vorige record van 311 miljard dollar in 2008, overtreffen.

Producenten hebben tot nu toe de lijn weten vast te houden om de productie onder controle te houden, terwijl de vraag herstelt, wat leidde tot een stijging van de prijzen. De grote vraag waarmee handelaren worden geconfronteerd, is of de rally uiteindelijk de OPEC en haar bondgenoten en Amerikaanse oliemaatschappijen ertoe zal verleiden om de kraan weer open te zetten, meldde Rystad in een rapport.

(Bronnen: www.iex.nl, www.businessinsider.nl)