‘Veel jonge mensen ernstig getroffen door COVID-19 en P1’

In Suriname worden opvallend veel jonge mensen ernstig getroffen door het coronavirus, zei infectioloog Denise Telgt van het RadboudUMC en de Sint Maartenkliniek in Nijmegen. Het is een van de tekenen, dat de situatie ernstiger is dan vorig jaar, tijdens de vorige golven. Dat komt doordat de Braziliaanse coronamutatie P1, inmiddels dominant is in Suriname. “Mensen van onder de 30 worden ernstig ziek en sterven vaak nog voor ze het ziekenhuis hebben bereikt”, aldus de infectioloog, die nu een week terug is in Nederland. “In het eerste weekend dat ik er was, overleden mensen van 19, 26 en 32 jaar. Ook onze eigen chauffeur van 33 jaar is de afgelopen zaterdag overleden”, zei Telgt in het NOS Radio 1 Journaal. Telgt en haar collega, intensivist Jeroen Schouten van het Radboud UMC, hebben ervoor gezorgd, dat er nu een groep van 35 verpleegkundigen, artsen, laboranten en specialisten in infectiepreventie uit Nederland in Suriname is. Ze gaf aan, dat iedereen minimaal twee weken blijft. De bedoeling is dat er de komende maanden steeds ongeveer 30 Nederlanders zullen zijn om de Surinaamse ziekenhuizen bij te staan. Dat is volgens Telgt, hard nodig.

De afgelopen weken heeft het Nederlandse team er met de Surinaamse collega’s voor gezorgd, dat het aantal bedden op de IC en de covid-afdelingen is uitgebreid. Verder proberen ze de druk op de IC te laten afnemen, door patiënten sneller naar huis te laten gaan met kleine zuurstoftanks. Ook zijn er technici, die kapotte medische apparatuur repareren. Telgt is tevens blij met de vaccins die Nederland ook deze week weer naar Suriname stuurt. Het vaccineren loopt volgens haar goed. 60.000 Astrazeneca-vaccins zijn momenteel onderweg naar Suriname, na de 90.000 van twee weken geleden. Komende zondag volgen de volgende 100.000 doses, samen met extra zuurstofcilinders, beademingsapparatuur en beschermingsmiddelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Nederland tussen de 500.000 en 750.000 vaccins stuurt. Telgt, zelf ook van Surinaamse afkomst, coördineert de hulp van het Nederlands medisch personeel aan Suriname en was hiervoor een week in Suriname.