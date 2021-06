SPB: ‘Niet met gelden gesjoemeld, financieel overzicht wel beschikbaar’

De Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft vanochtend een persconferentie gehouden waarin de bond duidelijkheid verschafte over een lening die was afgesloten bij het Algemeen Pensioenfonds (APF). Volgens SPB-voorzitter Raoul Hellings, wordt momenteel de indruk gewekt, alsof de bond heeft gesjoemeld met gelden. Hellings legde uit, dat er bij het APF, een hypotheek van SRD 6 miljoen is afgesloten voor het aankopen van een kavel van 4.3 ha. Momenteel wordt er volgens Hellings door derden gezegd, dat er zonder een algemene leden vergadering te hebben gehouden, besloten is om grote sommen geld uit te geven. Ook wordt er volgens hem beweerd, dat het bestuur al vijf jaar lang geen financieel overzicht heeft gepresenteerd. ‘’Er is wel een financieel overzicht beschikbaar’’, stelde Hellings. Ook heeft het bestuur volgens hem, meerdere malen financiële verslagen gepubliceerd.

Hellings weersprak alle zaken die de bond verweten wordt. Volgens hem kan dit gezien worden als vuilspuiterij, omdat enkele leden van het huidige bestuur gekandideerd zijn voor de verkiezingen van 16 juli aanstaande. ‘’Men zegt, je moet het ijzer smeden als het nog heet is. Dus dit is reden geweest om in de publiciteit te treden, vooral omdat we in een verkiezingsstrijd zitten.” Volgens Hellings is er wel tijdens een algemene ledenvergadering, toestemming gevraagd aan de leden. Er is ook geen geld uit de kas van de bond gehaald voor de aankoop, aldus Hellings.

Volgens de bond is het niet zo dat er overbodig geld is geleend en dat er geld is verbrast. Penningmeester Sergio Gentle verklaart, dat het bedrag van SRD 9 miljoen niet verzonnen is, echter gaat het om de lening plus aflossing, met name de rente die 12 procent bedraagt. ‘’Alle berekeningen zijn er. Het is dan niet gepast, dat namen van leden door het slijk gehaald worden. Het is niet zo, dat bestuursleden royaal hebben geleefd op kosten van de contributiegelden van de bond”, zei Gentle.

door Orsilia Dinge