Licht in de tunnel voor leerlingen en studenten ondanks beperkte middelen

Onderwijsminister Marie Levens, heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling meegedeeld, dat het ministerie in zijn begroting, met een schuld van ruim SRD 165 miljoen begint. Vanwege de crisis heeft het ministerie 30 procent minder ontvangen voor de operationele uitgaven dan oorspronkelijk geraamd was. Hoewel er veel vragen zijn gesteld over de operationele uitgaven, zei de minister dat die helaas minder zullen worden. De beperkte middelen zullen volgens Levens wel invloed hebben op enkele zaken zoals de kwaliteit van het onderwijs, de scholen, de onderwijzerswoningen, internaten, training leerkrachten, elektriciteit, water, telefoon, internet. Echter vanwege het herstelplan, is er vooral voor leerlingen en studenten, licht in de tunnel.

“Schoolvervoer zal gratis worden. Er is maar liefst SRD 80 miljoen daarvoor ter beschikking gesteld. Hygiëne zal toenemen vanwege de speciale programma’s uit het covid-fonds die vooral zorgen voor werkende toiletten, voldoende water, zeep en alcohol. Schoolvoeding voor hen die zich thuis geen ontbijt kunnen permitteren, is al goedgekeurd. Er komt nieuw materiaal zoals schoolboeken en speciale middelen voor printing, vooral voor leerlingen die geen smartphone hebben. Schooltelevisie is al met testuitzendingen begonnen en mag zich goed voorbereiden, rekening houdend dat we naar kleine klassen gaan en we niet meer iedereen vijf dagen op school kunnen hebben”, stelde Levens. Voor kinderen in het binnenland wordt het onderwijs dichter bij huis gebracht door scholen, middelbare scholen en praktijkscholen te bouwen. “Het geld dat we nu hebben, is niet genoeg, maar het komend jaar zijn enkele scholen en praktijklokalen klaar in Moengotapoe, Apoera, Atjoni, Hanover en Brokopondo.

U kunt zeggen wan ogri tjar wan bun, want nu gaan we naarstig op zoek naar lokale bedrijven en lokale gemeenschappen die ons willen helpen de scholen af te bouwen en te renoveren. Er zijn al twee scholen in het binnenland door particulieren geschonken en op twee plekken zijn door de lokale gemeenschap, lokalen en scholen gerenoveerd of gebouwd. Deze publieke partnerschappen gaan we voortzetten”, benadrukte de minister. Levens deelde ook mee dat het studieleningenprogramma weer van de grond komt. Dit programma zal weer door de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) worden geadministreerd. Voorlopig is er SRD 10 miljoen ter beschikking voor studieleningen. Beurzen blijven voorlopig beperkt tot aanbiedingen uit het buitenland. “Het is herstellen wat we nu doen. We zorgen dat de ernstige nood gelenigd wordt. Het is dus nog geen ontwikkelingsplan, want een ontwikkelingsplan is veel meer geordend en heeft een long term strategie. Dus we doen twee dingen tegelijk. De noden lenigen op zo een manier dat het straks inschuift in het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) en dat wordt dan duurzaam ontwikkeld”, aldus Levens.

door Priscilla Kia