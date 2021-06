Guyana en Suriname in staat goedkope, schonere olie te leveren

Adviesgroep Wood Mackenzie deed een recente analyse van de relevantie van toekomstige olie- en gasexploratie in een wereld waarin energiebedrijven onder druk worden gezet om hun zaken op te schonen en plaats te maken voor de energietransitie. Onder deze omstandigheden hebben analisten geconcludeerd, dat landen die in staat zijn om goedkope, schonere vaten te leveren, zoals Guyana en Suriname, het best gepositioneerd zijn om de komende jaren het rendement te maximaliseren. “Er is nog steeds een kans dat de vraag naar olie en gas nog enkele jaren standhoudt. In dat geval willen we exploratie om nieuwe bronnen te vinden om de natuurlijke afname van de productie van bestaande velden te compenseren”, zegt Simon Flowers, hoofdanalist bij WoodMac en auteur van ‘The Edge’. Hij zei dat de grote oliemaatschappijen veel minder aan exploratie besteden. Tien jaar geleden stond conventionele exploratie centraal in de vernieuwing en groei van de portefeuille.

In 2011-2015 besteedden de grote oliemaatschappijen samen gemiddeld 16 miljard dollar per jaar aan exploratie en taxatie. De ineenstorting van de olieprijzen in 2015 leidde tot financiële druk en kapitaaldiscipline die de exploratie hard raakten. De uitgaven kromp met tweederde, tot slechts 5 miljard dollar tijdens de crisis van 2020. “Voor het eerst beginnen we verschillende niveaus van betrokkenheid te zien bij de grote oliemaatschappijen. De energietransitie heeft steeds meer invloed op investeringen en strategieën lopen uiteen. Exploratie is nog steeds de kern van Exxon-Mobil, Total en Eni”, benadrukt Flowers. In de tussentijd hebben grote bedrijven zoals Exxon-Mobil en Total hun activa verdubbeld die beloven om lichtere olie te leveren tegen lagere break-evens. Exxon heeft in dit opzicht aanzienlijk succes geboekt bij het Stabroek-blok voor de kust van Guyana, waar het sinds 2015 meer dan 9 miljard vaten olie-equivalent (boe) heeft gevonden in samenwerking met coventurers Hess en CNOOC. Het bedrijf produceert al olie in de Liza Phase 1-ontwikkeling, met een tweede fase die begin 2022 in gebruik wordt genomen en een derde ontwikkeling in het Payara-veld, gepland voor 2024. Tegen 2025 zal de productie in Yellowtail naar verwachting beginnen, waardoor de output naar meer dan 800.000 bps. In Suriname hebben Total en partner Apache, vier ontdekkingen gedaan bij Blok 58 en zullen naar verwachting de eerste olie leveren tegen 2025. Rystad Energy schat dat de ontdekkingen tot nu toe ongeveer 1,4 miljard boe zijn en Morgan Stanley zegt dat het blok meer dan 6,5 miljard boe kan bevatten. WoodMac zei dat exploratie nog steeds zeer lucratief kan zijn, zelfs voor USD 50/bbl, vooral als het wordt geconcentreerd op prospects die snel kunnen worden gecommercialiseerd. “Er zijn ook de game changers”, zei Flowers. “Equinor’s Johan Sverdrup (2010), Eni’s Zohr (2015), ExxonMobil’s meerdere diepwaterolievondsten in Guyana (vanaf 2015) en Total’s gigantische ontdekkingen in Suriname (2019-2020) zijn snel de juwelen op de kroon van hun stroomopwaartse portefeuilles geworden.” De grote attractie is diep water, de thuisbasis van het grootste deel van ‘s werelds toegankelijke, nog te vinden hulpbron en de gigantische vooruitzichten met het potentieel om materiële waarde te creëren.

(Bron: Oilnow.gy)