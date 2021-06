Nurmohamed: ‘Binnenkort nieuwe technologie onderhoud kanalen en wegen’

“Door de regens raken de asfaltwegen kapot, en doordat de ontwatering slecht is. Dat is helaas de situatie in Suriname, we gaan daar helaas altijd een probleem voor blijven hebben als we het niet aanpakken”, aldus minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW). Het wegennet in Suriname ziet er volgens Nurmohamed nu heel erg slecht uit. Doordat OW geen middelen heeft, is er volgens Nurmohamed een beroep gedaan op de wegenautoriteit de infrastructuur in ons land op de gang te brengen. “Vroeger heeft men geëxperimenteerd bij de wegenaanleg, en dat heeft gezorgd voor enorm veel uitgaven. We gaan een bezuiniging met nieuwe technologie introduceren. OW zal binnenkort met een nieuwe technologie en innovatie komen, waarbij er miljoenen bespaard zullen worden bij het onderhoud van kanalen en wegen”, aldus Nurmohamed.

Nurmohamed vertelde dat de wegenautoriteit vanwege haar kwaliteit en specialiteit, doende is, de asfaltwegen landelijk aan te pakken. Volgens Nurmohamed gaan bestraatte wegen vele malen langer mee, maar die zijn ook tweemaal duurder dan asfaltwegen. “Om de wegen van asfalt en bestrating te voorzien, is veel geld nodig. Maar er is een nieuwe technologie die 50 procent goedkoper is, en dat is door de wegen te verharden zonder asfalt, zonder beton, maar gewoon met verbindingsmaterialen”, zei Nurmohamed. Hij haalde daarbij aan, dat er bij de wegen wel geëxperimenteerd zal moeten worden. Het eerste experiment zal binnenkort gelanceerd worden, waarbij er zelfmonitoring zal plaatsvinden, waarna het in de toekomst ook toegepast kan worden. Ook zal er volgens hem gekeken worden naar andere mogelijkheden om de infrastructuur in ons land te verbeteren, waarbij het budget gereduceerd wordt, en het probleem duurzam opgelost zal worden binnen de mogelijkheden van de staat. Doordat er niet voldoende middelen zijn zei Nurmohamed, dat er ook met financiers om de tafel gezeten zal worden. Echter zal er aan de Surinaamse ondernemers, de voorkeur gegeven worden.