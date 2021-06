Nog altijd schaarste aan paracetamol

Al enkele maanden heerst er een schaarste aan de pijnstiller paracetamol. Mensen die met een recept voor paracetamol naar de apotheek gaan, krijgen veelal te horen dat ze het maar elders moeten proberen. Volgens de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA), heeft het tekort te maken met de schaarste aan medicamenten die tot nu toe niet is opgelost. Volgens de VvA heeft zij nog altijd moeite om over de nodige valuta te beschikken om de medicamenten aan te schaffen en de apotheken te bevoorraden. De apotheken die wel over de medicamenten beschikken zouden volgens bronnen, deze zelf hebben ingekocht. Deze worden niet op recept meegegeven, maar kunnen wel apart worden gekocht. Het tekort zou ook zijn ontstaan doordat er een grote vraag is naar dezelfde middelen in de ziekenhuizen die momenteel overvol zijn geraakt vanwege de covid-situatie. Hierdoor worden de voorraden die zijn ingevlogen, afgestaan aan de ziekenhuizen. Eerder zou melding gemaakt zijn van in totaal 29 medicamenten die schaars zouden zijn. Het is nog niet bekend in hoeverre de schaarste is opgelost.