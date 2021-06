Winkeliers willen overgaan op koelboxen

Veel winkeliers vrezen dat zij de nieuwe stroomtarieven die binnenkort van kracht zijn, niet zullen kunnen betalen. Zij willen daarom af van de koelkasten die leveranciers van bepaalde producten, in hun zaak geplaatst hebben. De winkeliers hebben oproep gedaan aan de leveranciers om de koelkasten op te halen. Veel winkeliers stellen dat zij nauwelijks nog winst maken, maar geen andere middelen van bestaan hebben. Om producten die koeling behoeven toch te kunnen verkopen, willen zij overgaan op koelboxen. Dit zal volgens de winkeliers goedkoper uitkomen dan de tarieven die de EBS wenst door te drukken. De voorzitter van de Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS), Gretl Wolfram, bevestigde dat er winkeliers zijn die over willen gaan op koelboxen. Volgens haar zien veel winkeliers het niet meer zien zitten in ons land. Sommigen hebben plannen om te vertrekken naar Guyana of om terug te gaan naar China. De winkeliers geven aan dat de afgelopen vijf jaar, de economische situatie ernstig is verslechterd. Dit heeft volgens hen geleid tot het vertrek van vele collega’s. Weer anderen zochten hun heil in een andere branche of zijn in dienst van derden getreden. De winkeliers geven aan dat vanwege de fluctuerende koers, zij nauwelijks kunnen plannen. De leverancier betaalt steeds een andere prijs. ‘’Een product wordt bijvoorbeeld vandaag ingekocht tegen een bedrag van SRD120, maar morgen kost hetzelfde product SRD125’’, aldus een winkelier. Dit maakt dat winkeliers verlies lijden of met de producten blijven zitten indien zij het verschil doorberekenen in hun prijzen. Ook veel carwashes overwegen hun deuren te sluiten. Volgens hen wassen zij op dagbasis te weinig auto’s om hun kosten nog te dekken. Ook zij raken geconfronteerd met de hoge prijzen, echter is het voor deze branche moeilijk de prijzen door te berekenen, gezien een carwash geen essentiële dienst is.