Kleinzoon Desi Bouterse levenloos aangetroffen

De kleinzoon van oud-president Desiré Bouterse, is dinsdagochtend levenloos aangetroffen in zijn woning aan de Bazaltstraat in Paramaribo-Noord. Na onderzoek van de politie is gebleken dat Bouterse zelfmoord heeft gepleegd. Het motief wordt nog onderzocht. Het ontzielde lichaam van de kleinzoon van de oud-president werd op een bed aangetroffen met een schotwond in zijn hoofd. Het vuistvuurwapen waarmee hij zelfmoord heeft gepleegd, is op het bed aangetroffen en in beslag genomen. Naar verluidt heeft een familielid het lijk in de woning aangetroffen. Het familielid belde vervolgens eerst de grootvader, die niet bereikbaar was. De politie werd naderhand ingeschakeld.

Het stoffelijk overschot is gistermiddag in beslag genomen. Verdere details zullen in een later stadium gedeeld worden met de media. Op sociale media werd Walter omschreven als ‘’een jonge dynamische ondernemer die graag behulpzaam was binnen de politieke partij van zijn grootvader’’. Hij was ook actief in het jongerenbestuur van de Nationaal Democratische Partij (NDP). Walter is de zoon van Dino Bouterse die sinds 2013 in een Amerikaanse gevangenis zit. Hij werd in 2015 in New York veroordeeld voor samenzwering om de Libanese terreurorganisatie Hezbollah te steunen en voor de smokkel van 10 kilo cocaïne. Hij kreeg zestien jaar cel van de Amerikaanse rechter voor drugs- en wapenhandel en het verschaffen van valse paspoorten. Hij had valse Surinaamse paspoorten laten maken en zelf ondertekend voor de twee Hezbollah-leden, en sprak met hen over de mogelijkheid om een trainingskamp voor Hezbollah strijders in Suriname op te zetten.