‘Manaus-variant oorzaak van de COVID-19 verslechtering’

Schulden Volksgezondheid nog enorm

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, stond gisteren een interview af aan de Communicatie Dienst Suriname (CDS) na de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) inzake de behandeling van de aangepaste begroting 2021 en het Herstelplan 2020-2022. Hij ging onder andere in op de COVID-19-kwestie en de bijdrage die het ministerie van Volksgezondheid hierbij levert. Zo is de aandacht binnen de gezondheidszorgzorg volgens Ramadhin vooral gericht op de COVID-19-pandemie en om deze zo snel als mogelijk onder de knie te krijgen.

Het ministerie heeft daartoe reeds beleid gemaakt. “Wij hebben met de bestaande beperkte middelen, de twee golven in september 2020 en december 2020-januari 2021 goed onder de knie gekregen. De samenleving heeft zich netjes gehouden aan de maatregelen en wij hebben toen getracht op diverse manieren en maatregelen de covid-situatie onder controle te houden. “Totdat de covid-situatie gecompliceerder werd met de Manaus-variant (Brazilië), waardoor wij nu midden in een covid-crisis zitten”, aldus de bewindsman over de stand van zaken met betrekking tot de covid-ontwikkelingen in ons land.

De minister deelde vervolgens mee, dat het momenteel niet makkelijk is binnen de gezondheidssector. “De enorme schuldenlast drukt zwaar op het ministerie van Volksgezondheid. We hebben heelveel schulden overgenomen en die hebben we langzaam in de afgelopen tien maanden betaald. Er zijn nog veel schulden die betaald moeten worden, zoals voorlopende reguliere zaken. Ziekte en gezondheid zijn zaken die een “ongoing proces” zijn. Dus je kunt niet verwachten, dat als je nu een schuld betaalt, je bijvoorbeeld over twee maanden geen schuld meer hebt. Mensen krijgen niet alleen covid, reguliere zaken binnen de zorg gaan door en daaraan moet ook aandacht besteed worden’, benadrukte Ramadhin.

Voor wat betreft de import van medicijnen, waarbij heel veel kosten komen bij kijken, zei de minister, dat heelveel van de componenten in de zorg importafhankelijk zijn en met de economische situatie in het land, waarbij de losgelaten wisselkoers die nu boven de 20 en 21 zit, dat zeer zeker een uitdaging vormt. Dat wil zeggen, dat alles dat nu toeneemt bij de import ook kostenverhogend werken. “Dus het ministerie heeft gepleit bij de regering, waarbij er in de begroting een aanpassing heeft plaatsgevonden en een nota van wijziging op het budget van Volksgezondheid, omdat we vooraf konden voorspellen dat de kosten alsmaar zullen blijven toenemen met de situatie die we nu hebben in het land”, aldus de bewindsman. Minister Ramadhin verklaarde voorts, dat zijn ministerie ook een deel bijdraagt aan het herstel, zodra COVID-19 teruggedrongen is, zal het een assessment maken met betrekking tot de schade die COVID-19 heeft aangericht in het land, op het gebied van de volksgezondheid.

De minister denkt hierbij aan onze instellingen, personeel, rollend materieel en apparatuur die allemaal reeds een bijdrage hebben geleverd en nog zullen leveren in het geheel binnen Volksgezondheid.