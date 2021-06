NDP-fractie hekelt sarcastische opmerkingen Somohardjo

‘Minister, houdt u het zakelijk’

De gemoederen raakten gisteren danig verhit in het parlement nadat minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) bij de beantwoording van vragen, enkele sarcastische opmerkingen maakte in de richting van de NDP-parlementariërs Melvin Bouva, Rabin Parmessar en Soewarto Moestadja. De vicevoorzitter van het parlement, Dew Sharman, had vanaf het begin minister Somohardjo gevraagd zijn betoog zakelijk te houden, doch dat mocht niet baten. Bij de laatste opmerking van de minister over Moestadja, was Bouva niet meer rustig te krijgen en moest de vergadering voor enkele ogenblikken geschorst worden. Somohardjo startte gisteren zijn betoog door te stellen dat Bouva afgelopen vrijdag heeft aangegeven, dat hij bedreigd werd. De minister zei dat hij Bouva een hart onder de riem wilde steken en vroeg iedereen die hem had bedreigd, daarmee te stoppen. “Ook al houd je niet van hem of ben je niet een van de 400 mensen die op hem heeft gestemd: Stop met hem bedreigen, want hij is een gekozen parlementariër en hij moet zijn werk kunnen doen”, zei Somohardjo. Sharman onderbrak hem en herinnerde hem eraan dat hij een beroep op hem had gedaan om het zakelijk te houden. Daarop zei de minister dat hij Bouva gewoon een hart onder de riem wilde steken.

Bouva vroeg daarna het woord en zei dat hij geen fans nodig heeft. “Vooral niet in de vorm van de geaardheid van de mensen die daar staan. U hebt een beroep gedaan op de minister om het zakelijk te houden. Ik weet niet wat de liefde is. Ik doe hier mijn werk. Overigens, u hebt de verkiezingsresultaten onder uw beheer, dus checkt u de cijfers, die liggen anders. Laat de minister zijn werk doen. Laat hij me met rust laten. Ik stel hier de vragen voor en namens de samenleving. Als hij het niet prettig vind, daar is de deur”, foeterde Bouva tegen de minister. Sharman vroeg de minister nogmaals zijn betoog netjes en correct houden. “Als u meewerkt en de orde niet onder druk komt, kunnen we dit vlot afhandelen”, stelde Sharman.

Somohardjo stelde dat hij het goed bedoeld had en dat hij niet wil dat iemand bedreigd wordt. In zijn betoog ging de minister in op de vraag van de oppositie, waarom deze regering het nog steeds heeft over de vorige regering. Daarbij gaf Somohardjo aan dat Parmessar zei dat praten over de vorige regering, moesje niet naar Parijs heeft gebracht. “Dat klopt. De vorige regering heeft ons ook niet naar Dubai gebracht”, zei de minister. Parmessar zei dat hij het fijn vindt dat de minister poogt hem te citeren, maar dat het wel juist moet gebeuren. “Dat wat hij heeft gezegd, heb ik nimmer gezegd. Als de minister wil citeren is dat welkom, maar citeert u me juist”, stelde Parmessar. Mahinder Jogi (VHP) merkte op dat de regering nu aan het woord is en dat de regering de ruimte moet krijgen om in te gaan om op vragen, opmerkingen en zaken die aan de orde zijn gesteld. Hij gaf aan dat zoals elke parlementariër op zijn of haar manier zaken aan de orde stelt, ook binnen de regering iedereen op zijn eigen wijze de vragen beantwoordt en zaken aan de orde stelt.

Sharman zei daarop dat de minister vrij is om zaken op zijn eigen wijze te doen, als de zakelijkheid van zijn betoog maar niet verloren gaat. Somohardjo: ‘‘Ik heb een eigen visie van hoe ik moet antwoorden. Ik garandeer u dat ik binnen 25 minuten alle vragen heb beantwoord. Als dat niet het geval is, zal ik de volgende keer praten als mr. Moestadja bijvoorbeeld. Dat vergt kunst.’’ De NDP-fractie met name Bouva, protesteerde fel tegen de wijze waarop Somohardjo de leden besprak. De vergadering werd hierna voor een korte tijd geschorst om de gemoederen te doen bedaren. Parmessar deed na de schorsing een beroep op de minister om het zakelijk te houden. “Daarmee kunnen we de begroting voortvarend aanvangen. Er zijn genoeg problemen in het land en genoeg zaken die de minister moet behandelen”. De bewindsman zei daarop dat hij niemand heeft beledigd en dat toen hij sprak over Moestadja, hij dat gewoon had aangehaald, omdat hij bewondering heeft voor de manier waarop hij praat. Daarna ging de minister over tot het beantwoorden van de vragen met hier en daar nog wat sarcastische opmerkingen.