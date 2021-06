Leden politiebond vragen bestuur verantwoording over SRD 5 miljoen

De leden van de Surinaamse Politie Bond (SPB) zouden het bestuur onder leiding van Raoul Hellings, ter verantwoording hebben geroepen over een bedrag van SRD5 miljoen. Volgens de leden zou het bestuur een hypotheek hebben afgesloten van SRD 9 miljoen bij het Algemeen Pensioenfonds (APF), waarna voor een bedrag van SRD 4 miljoen, een perceel van 4.3 ha werd aangeschaft bij Eastgate International N.V. De leden zeggen dat zij niet waren gekend in het besluit. Volgens de leden is het resterende bedrag SRD5 miljoen. De leden willen weten wat er met dit geld gedaan is.

Hellings stelde in de media, dat er bij het APF een hypotheek is afgesloten van SRD 6 miljoen. Dit bedrag is volgens hem overeengekomen op basis van het feit dat indien er iets mocht gebeuren, de hypotheekverstrekker geen verlies lijdt. De voorzitter gaf aan dat het bedrag van SRD9miljoen niet uit de duim gezogen is, maar dat het in dezen gaat om de lening plus aflossing. Echter is het nooit zover gekomen volgens Hellings, omdat de lening eerder afgelost is.

Volgens hem is er over slechts één jaar rente betaald en wel 12 procent. Hellings zei dat het geld is besteed aan een verkavelingsproject te Boma. Men heeft hiervoor mensen aangetrokken om de percelen te kopen, waardoor de lening binnen zeer korte tijd terugbetaald is geworden. “Met het aankoopbedrag van het perceel en de investering van de mensen zorg je ervoor dat die hypotheek wordt afgelost. Het is de kunst wat de mensen daarmee gaan doen. Nergens in de wereld kan je heden ten dage een perceel voor euro 6000 aanschaffen’’, zei Hellings. ‘’Dezelfde percelen die wij voor euro 6000 hebben kunnen verkopen, hebben de kopers duurder doorverkocht. De hypotheek is reeds afgelost. Het project is verkaveld en zodra je het voor iemand hebt verkocht, wordt dat gedeelte van de persoon geroyeerd. Dit snapt men niet. Vervolgens heeft het APF zijn hypotheek erop gevestigd. Wanneer APF zijn hypotheek heeft gevestigd, trad de bond als tussenpersoon op en heeft mensen aangetrokken om percelen te kopen. Die hele aflossing was gepland voor 84 maanden en binnen 18 maanden was het hele project reeds afgelost”, aldus Hellings.

Volgens de voorzitter is er tijdens een algemene ledenvergadering wel toestemming gevraagd aan de leden en is voor de aankoop geen geld uit de kas gebruikt, zoals wordt beweerd. Hellings geeft aan dat de kas van de SPB voor het uitvoeren van zulke grote projecten te zwak is en dat deze slechts wordt gebruikt voor het uitbetalen van administratief personeel.