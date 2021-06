Bousaid: ‘Kritiek NDP-fractie geeft vertekend beeld’

De econoom Jim Bousaid, is gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, ingegaan op enkele zaken betreffende de onderhandeling van Suriname met de bondholders van Oppenheimer. Bousaid haalde ook aan, dat de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, geprobeerd heeft de oliebronnen van Staatsolie te verkopen aan een buitenlands bedrijf. Bousaid zei dat dit gelukkig voorkomen kon worden. Suriname spant zich in om zaken zo goed mogelijk te laten verlopen, echter creëert de kritiek van de NDP-fractie volgens Bousaid, een vertekend beeld. Hij stelt dat niet de huidige, maar de voormalige NDP-regering, Suriname te schande heeft gezet. ‘’Het is niet de regering Santokhi, het is het beleid van de regering Bouterse-Adhin. Als er iemand blaam zou moeten krijgen in deze zaak, dan is het de NDP-regering”, zegt Bousaid. Onlangs hebben de bondholders van Oppenheimer, Suriname in een schrijven ervan beschuldigd ‘’niet te goeder te trouw zijn’’. De bondholders zijn niet akkoord gegaan met het schuldvoorstel van Suriname, dat voor hen een verlies van 30 procent inhoudt. Hoewel Bousaid niet direct betrokken is bij de onderhandelingen, zegt hij dat we eerder moeten nagaan wat de feiten kunnen zijn. Bousaid: ‘’Het was eigenlijk verwachtbaar, dat de bondholders niet akkoord zouden gaan met het voorstel. Ik heb wel een zekere mate van teleurstelling, want Suriname onderhandelt met buitenlandse crediteuren om een stukje schuldverlichting te krijgen. En dan is het pijnlijk, dat de mensen die dit gecreëerd hebben, uitroepen dat het land onbetrouwbaar is.”

Volgens Bousaid zijn dit de personen die juist verantwoordelijk zijn voor de Oppenheimer schuld.

De bondholders beschuldigen Suriname volgens Bousaid van oneerlijk handelen, omdat de NDP-fractie onder leiding van Ashwin Adhin, een heleboel verdraaiingen heeft gedaan. ‘’Een voorbeeld daarvan is de eerste obligatielening die bestemd was voor Staatsolie. Staatsolie heeft deze lening vervroegd terugbetaald aan de staat, maar de NDP-regering heeft dat geld vervolgens consumptief verbrast. En dit is de kritiek van de bondholders, want zij zeggen: ‘Je hebt dat geld van de lening betaald gekregen, je had daarmee prudent moeten omgaan”’, stelt de econoom. Volgens Bousaid is de kritiek van de bondholders op de huidige regering terecht, omdat zij nu aan de macht is, echter komt het door het gedrag van de vorige regering. ‘’Die verkwanselde de betaalde gelden.’’

Ook stellen de bondholders dat Suriname meer aflossingscapaciteit heeft dan uit het voorstel blijkt. ‘’Dit zijn de olie-inkomsten, de toekomstige offshore inkomsten. Suriname heeft daarbij meteen gezegd, dat het nog geen besluit kan nemen, omdat er nog geen berekening is gedaan.”