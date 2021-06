Samenleving gaat ondanks verhogingen, niet erop vooruit

Ann Sadi (NDP) is van mening dat de samenleving, ondanks dat de regering de sociale voorzieningen heeft verhoogd, er niet op vooruit is gegaan. ‘’De armoede is sinds het aantreden van deze regering op een schrikbarende manier toegenomen’’, zei Sadi vandaag tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement. “Al de bedragen opgenoemd in het herstelplan, zijn achterhaald. Dit plan en zelfs de begroting van 2021, zijn gewaardeerd op een koers van tussen SRD 12.30 en SRD 14.30 voor de USD, terwijl de koers nu boven SRD 20 ligt voor 1 USD”, haalde Sadi aan. Ze presenteerde een tabel waarin zij de sociale voorzieningen plaatste tegen een koers van SRD 7.52, de koers van SRD 14.30 na de tweede devaluatie en de recente aanpassing van de koers op SRD 20. Sadi gaf aan dat de AOV tijdens de regering Bouterse, SRD 525 bedroeg. Dat was gelijk aan USD 69,81. Dit bedrag werd verhoogd naar SRD 750, maar na de tweede devaluatie werd dit bedrag uitgedrukt in een koers van USD 52,44. Nu bedraagt de AOV SRD 750 plus SRD 250. Dit is gelijk aan USD 49,50. “De AKB was SRD 50, gelijk aan 6.64 USD, na de tweede devaluatie werd het SRD 75, gelijk aan 5.24 USD.

Nu bedraagt de AKB SRD 125 en dat is gelijk aan USD 6.18. De bijstand voor personen met een beperking was SRD 375, gelijk aan USD 49.86. Na de tweede devaluatie bedroeg het SRD 500 gelijk aan USD 34.96. Nu krijgen ze SRD 500 plus SRD 250 en dat is gelijk aan USD 37.12. Kortom, ze zijn niet vooruitgegaan. Er zijn nog een aantal achterstanden die door de devaluatie niet zijn gecompenseerd. Dus de verhalen stroken niet met de realiteit”, stelde Sadi.Deze groep mensen is volgens haar ondanks de toelagen, nog niet gecompenseerd voor de verhoogde governmettake en verhoogde benzineprijzen, de commerciële bustarieven die straks weer verhoogd zullen worden, de bouwtarieven die verhoogd zullen worden, de effecten van de vier devaluaties, de inflatie van bijkans 300 procent, de waardevermindering van hun spaargeld, het betalen van schoolvervoer, verhoogde inschrijfgelden voor opleidingen waar er met de gedevalueerde bankkoers wordt gewerkt en de verhoogde tarieven voor water, stroom, goederen en diensten. “Er is sprake van een algehele prijsstijging, maar we missen wel de Vliegende Brigade, vooral in de winkels en ook in het binnenland. Dit zal dodelijk zijn voor het volk. Waar in het herstelplan geeft het sociaal vangnet hierop antwoord?’’, vroeg Sadi aan de regering.

door Priscilla Kia