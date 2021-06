Ondanks total lockdown geen afname in besmettingen

De total lockdown duurt tot 18 juni. De lockdown heeft bijna drie weken geduurd, maar volgens de medisch directeur van het Mungra Medisch Centrum (MMC), Djotesh Jaggernath, heeft die niet geresulteerd in een afname van het aantal covid-besmettingen. Ook is er geen daling van het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19. Jaggernath zei tegen een lokaal medium, dat er naar een ander model gezocht moet worden. Er moet daarbij wel rekening worden gehouden met het feit dat voor de ziekenhuizen nog steeds code zwart geldt. In de periode van de total lockdown zouden reeds 126 covid-doden zijn geregistreerd.

Jaggernath zei dat men na moet gaan waar het misgaat. “In Nickerie bijvoorbeeld is er momenteel sprake van een community spreading, waarbij je de ene dag geen enkele besmetting hebt, maar een andere dag heb je 10-15 besmettingen.”

Hij stelde dat het van belang is dat het vaccinatieprogramma wordt voortgezet en dat de samenleving zich massaal gaat vaccineren. Alleen dan zal er volgens Jaggernath, een daling van het aantal doden merkbaar zijn. Hoewel hij een grote voorstander is van vaccinatie, wijst hij erop dat mensen zich niet moet laten vaccineren indien zij covid- of griepsymptomen hebben. Volgens hem moet in dat geval contact worden gemaakt met de huisarts.

Jaggernath wijst er verder op dat de huidige variant niet onderschat moet worden. Het ene moment lijkt het alsof alles goed gaat met de patiënt, maar het volgende moment moet de patiënt met spoed naar de intensive care. VHP-parlementariër Harriet Ramdien, zou met COVID-19 zijn opgenomen in het Wanica Ziekenhuis. Zij was eerder opgenomen in het MMC, waar haar situatie vrij stabiel was. Echter verslechterde haar situatie waarna zij werd opgenomen in het Wanica Ziekenhuis.