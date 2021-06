‘EBS-tarieven niet goed samengesteld’

De Energie Bedrijven Suriname (EBS) zal met ingang van 1 juli, een nieuwe tarievenstructuur invoeren. Edmund Neus, ingenieur elektrotechniek, zegt tegenover de krant, dat de nieuwe tarieven niet goed zijn samengesteld. Hoewel de overheid heeft meegedeeld, dat de tarieven kunstmatig laag gehouden zullen worden door middel van objectsubsidie, zegt Neus dat de regering momenteel dingen door elkaar gooit. Volgens Neus moest de regering, eerst breedvoerig uitleggen hoe het tarief is samengesteld. Daarnaast zegt hij, dat er nog uitgelegd moet worden wat de verhoudingen zijn. ‘’Er is niets mis met de tariefaanpassing, maar natuurlijk moet die eerst goed onderbouwd worden”, zegt Neus. Ondertussen heeft de overheid bekendgemaakt, dat de huidige tariefberekening vanuit een staffelmodel gaat.

In dit model gelden voor verschillende verbruikscategorieën, verschillende kWh-prijzen (kilowatt per/uur). Volgens de verklaring van de regering, zal de objectsubsidie indirect in het tarief verwerkt worden. ‘’De aanpassing zal wel terecht zijn, maar die moet dan nog gespecifieerd worden.” Neus zegt, dat de uitspraken vanuit de regering, dat er veel energie vermorst wordt, niet terecht is. “Hoe vermorsen we energie, als er geen andere keus is. De apparaten die de doorsnee burger gebruikt, zijn van een bepaalde kwaliteit, waardoor er niet bezuinigd kan worden. Vaak zijn deze apparaten ook essentieel. Indien er nog zuinige apparaten waren, mocht er wel geconcludeerd worden, dat er energie vermorst wordt”, aldus Neus. Ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), stelde in een schrijven aan De Nationale Assemblee, dat de gevolgen van de nieuwe energietarieven desastreus kunnen zijn. KKF heeft aan het parlement gevraagd, de energietarieven aan te houden. De gevolgen van de verhoging lijken volgens KKF, ondoordacht. Ook stelde KKF, op geen enkel moment geconsulteerd te zijn over de nieuwe tarieven.

door Orsilia Dinge