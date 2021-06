‘Geen water bij de wijn, bustarieven hoger dan SRD 10’

De voorzitter van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), John Mahadewsingh, zei gisteren in het tv-programma In de Branding, dat de bustarieven na de totale lockdown, fors zullen stijgen. Volgens Mahadewsingh is het stadstarief van SRD 5, reeds lang achterhaald. ‘’De wisselkoers en de prijzen voor onderdelen zijn drastisch gestegen’’, zei Mahadewsingh.

De PLO heeft gesprekken gevoerd met de commissie van Transport, Communicatie en Toerisme en volgens Mahadewsing, zullen de nieuwe tarieven na 18 juni ingaan. ‘’Namens het ministerie van TCT is er een commissie samengesteld om alles samen met de PLO uit te zoeken. Momenteel zijn we in de eindfase beland, dan kunnen we een tarief presenteren.” De oude tarieven zullen aan de hand van de huidige situatie aangepast worden. ‘’Als we naar de huidige situatie kijken, kan het zelfs het dubbele worden. Het tariefvoorstel zal heel erg hoog zijn. De regering mag haar hart vasthouden.”

Het tarief kan volgens Mahadewsing, uitkomen op SRD 20 of meer per persoon per rit. Mahadewsing zei dat het duidelijk is dat de samenleving dit tarief niet zal kunnen betalen. De regering dient daarom de mogelijkheden bekijken hoe ze de tarieven betaalbaar kan houden, bijvoorbeeld door subsidie of een compensatieregeling. ‘’We zullen geen water bij de wijn doen, ongeacht wat eruit komt. We gaan niet meer inleveren.”