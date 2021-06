Leerkrachten niet van plan vakantie op te offeren

Onderwijsminister Marie Levens heeft tegen de media gezegd, dat ze samen met de leerkrachten zal nagaan, hoe de onderwijsachterstanden kunnen worden ingelopen. Ook dient het schooljaar volgens de minister, op een aanvaardbare manier te worden afgesloten. Geruchten doen de ronde, dat mogelijk van de leerkrachten verwacht wordt dat zij in de grote vakantie lessen zullen verzorgen om zo de ontstane onderwijsachterstand weg te werken.

“Ik ben dagelijks in contact met mijn collega’s, vooral als het neerkomt op de leerstof. We proberen zoveel mogelijk op één lijn te staan. Wat de grote vakantie betreft, die willen we niet opofferen voor het geven van lessen”, zegt Joyce C., leerkracht op een lagere school tegen de krant. Volgens Joyce is het sinds de scholen gesloten zijn, een heel vermoeiende periode geweest voor de leerkrachten. Ze geeft aan dat het geen makkelijke job is om met dertig ouders in contact te staan en ze allemaal dezelfde aandacht te geven.

“Bovendien moeten we de leerlingen ook wat rust gunnen. Ze balen van het feit dat ze steeds werk opgestuurd krijgen. Ik kan ze snappen, want het fysieke is totaal anders dan huiswerk opgestuurd krijgen. Maar ze moeten ook een beetje eruit en ook wij willen met ons gezin eruit”, zegt Joyce. Volgens haar zullen de leerkrachten er alles aan doen om het schooljaar af te ronden met de cijfers die al binnen zijn en de cijfers die nog moeten komen. Het doorstroomsysteem is volgens haar een goed initiatief, vooral nu we te maken hebben met COVID-19. “Leerkrachten zijn constant in overleg met elkaar, dus ze weten hoe en welke leerlingen meteen opgevangen moeten worden”, aldus Joyce.

Zij doet een beroep op de ouders om in de vakantie, toch nog af en toe bezig te zijn met hun kinderen. “Ik wil ouders adviseren de leerlingen niet van school te laten veranderen. Als ze op één school blijven, werkt het doorstroomproces veel makkelijker.’’ Verder zegt Joyce niet graag haar vakantie op te offeren, maar indien dat nodig is, zal zij niet schromen haar bijdrage te leveren.