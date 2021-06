490 kilo coke onderschept in Kaaimangrasigebied

Na gedegen nationale en internationale voorbereiding heeft een gemengde eenheid bestaande uit onder andere Surinaamse inlichtingen- en veiligheidsdiensten in samenwerking met de politie, op maandag 14 juni een actie uitgevoerd in het Kaaimangrasigebied waarbij een grote hoeveelheid cocaïne (coke) in beslag is genomen. De cocaïne was verpakt in dertien balen van vermoedelijk rond de 30 kilo per baal, in totaal ongeveer 490 kilo.

De eenheid stuitte ook op een afgebrand vliegtuig dat vermoedelijk in verband gebracht kan worden met de onderschepte drugs. De diensten werken aan de aanhouding van de personen die betrokken zijn bij dit drugstransport. Vanaf zijn aantreden heeft president Chandrikapersad Santokhi gezegd, dat hij harde klappen zou toebrengen aan de drugswereld. Doel is om Suriname te maken tot een land dat niet aantrekkelijk is voor drugssmokkelaars en verkopers.