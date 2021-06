De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines (AA), die al enige tijd op ons buurland Guyana vliegt, gaf enkele maanden geleden reeds aan, ook Suriname in haar vliegschema te willen opnemen. De vluchten van AA zouden rechtstreeks op Miami en misschien zelfs op een andere destinatie in de Verenigde Staten plaatsvinden, als er tenminste van hieruit genoeg vraag was om met de Amerikaanse carrier te vliegen.

Enkele maanden geleden verklaarde minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme, dat er vanwege de regering Santokhi, geen bezwaar tegen AA kan worden ingebracht wegens het feit, dat de SLM ook landingsrechten heeft in de Verenigde Staten van Amerika en dat de regering toestemming zou verlenen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij om op Suriname te vliegen.

De plannen van American Airlines waren om reeds deze maand, met haar vliegoperaties naar ons land aan te vangen. Echter is dit verschoven naar de maand augustus, omdat er nog wat zaken betreffende de veiligheid op de JAP Luchthaven moeten worden doorgelicht en afgestemd met de Surinaamse luchtvaartautoriteiten.

Inmidels vernemen wij uit welingelichte kringen binnen de luchtvaart, dat American Airlines al geruime tijd aandringt op het kunnen uitvoeren van een zogenaamde ‘security audit’ op de luchthaven te Zanderij, maar tot op heden daar geen toestemming voor heeft kunnen verkrijgen, omdat de Surinaamse luchtvaartautoriteiten zich erop beroepen, dat Suriname zich in een lockdown periode bevindt en daarom de specialisten van AA, geen toegang tot ons land kan verlenen. Van de zijde van de Amerikaanse maatschappij is dat met grote bevreemding vernomen, omdat er wel vluchten van Miami naar Suriname vice-versa worden uitgevoerd en dat men niet kan bevatten dat een dergelijke audit niet kan worden uitgevoerd. De indruk die daarom is ontstaan, is dat men tracht de Amerikaanse carrier te weren ter bescherming van de SLM. Echter is het nu wel zo dat de SLM zwaar gehandicapt is om nog regelmatig vluchten uit te voeren naar de Verenigde Staten. Bij American Airlines kijkt men naar verluidt, uit hoe lang de Surinaamse luchtvaartautoriteiten de security audit zoals verlangd door AA, nog denkt af te houden. Guyana heeft de Amerikaanse carrier al geruime tijd geleden omarmd en er reizen veel Guyanezen en anderen met AA richting de VS.