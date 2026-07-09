Drugs aangetroffen in vissersboot voor de kust van Suriname

De Braziliaanse Federale Politie en de Braziliaanse marine hebben op dinsdag 7 juli een gezamenlijke operatie uitgevoerd tegen internationale drugshandel in internationale wateren voor de kust van Suriname.

De operatie werd uitgevoerd op basis van informatie van de Drug Enforcement Administration (DEA) en een speciale taskforce van het Amerikaanse Southern Command.

De actie vond plaats met ondersteuning van Amerikaanse autoriteiten, die inlichtingen deelden.

Aan de samenwerking namen de DEA, de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst, en de Joint Interagency Task Force South (JIATF-South) deel. Deze speciale taskforce valt onder het United States Southern Command (SOUTHCOM).

Tijdens de operatie onderschepten teams van de Federale Politie en de marine, aan boord van een patrouilleschip van het 4e Marinedistrict, gevestigd in Belém (Pará), een vissersvaartuig voor de kust van Suriname. Aan boord werden verdovende middelen aangetroffen.

De exacte hoeveelheid van de in beslag genomen drugs wordt pas bekendgemaakt, nadat de telling en weging van het materiaal zijn afgerond.

Het vaartuig en de bemanningsleden zijn overgebracht voor de vervolging die is vastgelegd in de Braziliaanse wetgeving en de internationale samenwerkingsovereenkomsten. Volgens de Federale Politie wordt het onderzoek voortgezet, om andere betrokkenen te identificeren en de omstandigheden van de zaak, verder te verduidelijken.