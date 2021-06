Op het terrein van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW), staan momenteel twee vriescontainers die worden ingezet om de lichamen van patiënten die overleden zijn aan de gevolgen van COVID-19, te bergen. In elke container kunnen ongeveer 20 lijken worden geborgen.

Tot gisteren waren er meer dan 50 lijken geborgen. De helft hiervan is al langer dan een maand geleden geborgen, maar nog niet opgehaald door de familie. Naar verluidt zijn er vandaag 10 uitvaarten, wat betekent dat er nog meer dan 40 lijken geborgen zijn. Personen die vandaag overlijden, zijn niet meegeteld. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt tegen de krant, dat veel families niet beschikken over de nodige financiële middelen om hun dierbare te begraven/cremeren. ‘’Het probleem is dat onze mortuaria momenteel vol lopen, omdat er nu elke dag covid-doden vallen en de koelruimtes het aantal niet aankunnen’’, zegt de minister.

Volgens de minister, wordt de mogelijkheid bekeken om deze families via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting te helpen om hun gezinslid te begraven. Ook wordt er vanuit de regering gekeken naar het vaststellen van een ultimatum voor het ophalen van een overledene. Indien de families geen gehoor hieraan geven hieraan, zal de overheid vervolgens een besluit moeten nemen om uit staatsmiddelen de overledenen te begraven of cremeren.