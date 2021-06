De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt dat de voorraad AstraZeneca-vaccins minimaal is, vandaar dat beslotenis om dinsdag en woensdag, alleen nog op enkele locaties mensen te vaccineren. ‘’Dit zijn eigenlijk twee rustige dagen voor het personeel van de priklocaties. Vanaf donderdag worden ze full speed ingezet om personen te voorzien van hun eerste en tweede prik’’, zegt de minister. Nederland heeft 90.000 AstraZeneca-vaccins gedoneerd aan Suriname, waardoor er straks op grote schaal gevaccineerd kan worden. De vaccins die woensdag 9 juni worden verstuurd, kunnen direct worden ingezet in het Surinaamse vaccinatieprogramma.

Deze hoeveelheid loopt vooruit op latere leveringen van 500.000 tot 750.000 doses AstraZeneca, afhankelijk van de leveringen aan Nederland. Ramadhin zegt desgevraagd, dat Nederland en Suriname al hebben besproken hoeveel vaccins nodig zijn in Suriname en hoeveel er op welke momenten gekoeld kunnen worden. Er is een afspraak met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, dat Nederland de komende week een lading van minimaal 6000 Moderna-vaccins gaat doneren. Deze lading zou kunnen oplopen tot 10.000 doses en is volgens Ramadhin, bedoeld voor specifieke groepen.

Naast de vaccins van woensdag 9 juni, zijn er vorige week dankzij de hulp van Defensie en Buitenlandse Zaken, zuurstofcontainers, persoonlijke beschermingsmiddelen en een medisch team naar ons land gestuurd. Verder zegt minister Ramadhin, dat hij met minister De Jonge had afgesproken, dat vanwege de lagere bewaartemperatuur, de eerder gemelde 50.000 Moderna-vaccins in twee batches niet te leveren, maar meer AstraZeneca-vaccins. Beide ministers waren het erover eens, dat AstraZeneca eenvoudiger is in te zetten. Minister De Jonge heeft daarom het besluit genomen om de 90.000 vaccins die versneld kunnen worden vrijgemaakt, met spoed richting Suriname te sturen.

door Gladys Findlay